Sydney Sweeney reconhece os benefícios de receber DMs de atletas: Às vezes é útil…

Aatriz Sidney Sweeney continua entre as atrizes mais procuradas de Hollywood após sua brilhante atuação como Cassie na série da HBO ‘Euphoria’, que a manteve bastante ocupada.

Ela recentemente apareceu como convidada no “The Tonight Show with Jimmy Fallon”, onde apareceu ostentando lindos cabelos loiros soltos e um ousado minivestido corpete escarlate que deixou todos de boca aberta.

Durante o show a atriz deu um belo presente para o apresentador, que foi uma bola de basquete autografada pelo time de basquete Gonzaga. Cair sobre tornou-se um fã do time quando escolheu os Bulldogs para vencer o torneio da NCAA do ano passado.

“A última vez que estive aqui, conversamos sobre minha cidade natal, Spokane, e você estava dizendo que era um grande fã de Gonzaga. Então, eu trouxe uma coisa para você,” Sweeney disse.

Mas não era apenas uma bola, pois tinha as assinaturas de todos os jogadores do time, o que surpreendeu Fallon, que perguntou como ele havia conseguido algo assim.

“Hum, alguns caras deixaram minhas mensagens diretas… quero dizer, às vezes isso é útil.” Sidney respondeu.

Co-estrela Glen Powell confirmou isso e revelou que Gonzaga não foi o primeiro tripulante a aparecer em Sweeneymensagens diretas de durante uma entrevista recente sobre o próximo filme. Em um de seus trabalhos mais recentes, Sweeney filmou a comédia romântica intitulada ‘Anyone But You’ na Austrália, que será lançada no final do ano.

Enquanto filmavam o filme na Austrália, eles assistiram a um jogo da liga australiana de futebol. Sweeney conheceu os jogadores de uma das equipes e após a reunião, toda a equipe acabou escapando de suas mensagens diretas.

“Bem, eles também se divertiram muito conhecendo Sydney,” Powell disse.

“Toda a equipe lhe enviou mensagens diretas e foi… A Austrália queria recebê-lo na cidade… muito rapidamente.”