Sydney Sweeney responde aos críticos por aparecer ‘com pouca roupa’ no vídeo dos Rolling Stones

Tlendária banda britânica, The Rolling Stones, lançou seu 19º álbum de estúdio intitulado ‘Hackney Diamonds’ em 20 de outubro. 19 intitulado ‘Hackney Diamonds’ no último dia 20 de outubro, sendo seu primeiro trabalho desde a morte do membro original e baterista do grupo desde sua começo, Charlie Wattsem 2021, além de ser o primeiro material de música original desde ‘A Bigger Bang’ em 2006.

Um dos singles que acompanhou o lançamento do álbum foi ‘Angry’, que no videoclipe da música contou com a participação da atriz Sidney Sweeneymais conhecida por seu papel como Cassie Howard na série da HBO, ‘Euphoria’, que exibe sua sensualidade no vídeo.

Sweeney responde aos seus críticos

Sweeney foi recentemente criticado pelo vocalista do Blur e do Gorillaz Damon Albarnque em entrevista criticou os Stones por ‘objetificarem’ a atriz no vídeo, chamando-o de ‘horrível’.

No entanto, Sweeney respondeu às críticas de Albarn em entrevista para a revista ‘Glamour’ onde menciona que se sentiu muito bem em fazer o vídeo e que até escolheu seus looks.

O que está reservado para 2024 para Sweeney e os Stones

Suas Majestades Satânicas, com membros fundadores Mick Jagger, Keith Richards mais guitarrista Ronnie Madeiraque hoje tem entre 76 e 82 anos, fará uma turnê em 2024 para promover ‘Hackney Diamonds’,

Sweeney está atualmente promovendo a comédia romântica ‘Anyone But You’, coestrelada Glenn Powellalém de ter sido anunciado para aparecer no filme do universo cinematográfico do Homem-Aranha, ‘Madame Web’.