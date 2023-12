Tagovailoa responde sarcasticamente aos críticos: “Claro, só estou bem com Tyreek Hill”

Tua Tagovailoa nunca gostou de fazer coisas sobre si mesmo.

De alguma forma, o Golfinhos de Miami quarterback é sempre um tópico de discussão.

Tagovailoa tem sido um dos zagueiros mais comentados da NFL desde que os Dolphins o selecionaram como a 5ª escolha em 2020, desde debates sobre sua saúde e ética de trabalho até críticas sobre a força de seu braço e capacidade de liderar os Dolphins nos próximos anos.

Tagovailoa insistiu que não se importa com essas discussões externas, mas na quarta-feira deixou claro que ouve isso.

“Eu entendo que minha plataforma e quem eu sou nesta liga como zagueiro me fazem, se você quiser, polarizar”, disse Tagovailoa. “Se eu sou o melhor, se sou o pior, eu não poderia me importar menos.”

Ele acrescentou: “Eu guardo os recibos. Todos nós temos uma maneira de fazer as coisas”.

Tagovailoa entrou na NFL com grandes expectativas depois de levar o Alabama a um campeonato nacional na faculdade.

Mas suas duas primeiras temporadas na NFL foram envoltas em turbulência, enquanto o ataque de Miami enfrentava dificuldades e circulavam rumores de um relacionamento tenso entre Tagovailoa e o então técnico de Miami. Brian Flores.

Tua Tagovailoa: Minha fé é algo em que acredito firmemente

Tagovailoa está tendo uma das melhores temporadas de sua carreira em 2023: ele lidera a NFL com 3.921 jardas e está a caminho de se tornar o primeiro passador de 4.000 jardas de Miami desde que Dan Marino lançou 4.116 jardas em 1992. Tagovailoa também ocupa o segundo lugar na classificação de passadores (106,0), está empatado em quinto lugar em touchdowns de passe (25) e em segundo em jardas por tentativa de passe (8,6).

Ele e Monte Tyreek são uma das melhores duplas de quarterback e recebedor da NFL. Hill recebeu 97 passes e 12 touchdowns e lidera a liga em jardas recebidas (1.542), embora tenha perdido a vitória da semana passada sobre o New York Jets devido a uma lesão no tornozelo.

Apesar de suas estatísticas espalhafatosas, alguns especialistas e fãs questionaram se o desempenho de Tagovailoa nesta temporada se deve mais às coisas ao seu redor do que à sua melhoria real. Os Dolphins têm um dos jogadores mais criativos da NFL, o técnico Mike McDaniel, são os primeiros em pontuação e os cinco primeiros da liga em corrida, eficiência na zona vermelha, defesa de corrida e sacks.

Hill entrou na semana 15 em ritmo para a primeira temporada de recepção de 2.000 jardas na história da NFL, e o running back Raheem Mostert impulsionou o jogo de corrida de Miami com um total de 20 touchdowns e 966 jardas corridas, o terceiro na NFL.

Tagovailoa elogiou seus companheiros pelo sucesso dos Dolphins, líderes da AFC-East, mas também percebeu o barulho externo.

Na quarta-feira, enquanto os Dolphins se preparavam para receber os Cowboys na Semana 16, um jogo que poderia garantir ao Miami uma vaga nos playoffs com uma vitória, Tagovailoa foi sincero sobre algumas das “narrativas” que viu sobre si mesmo.

“Sim, claro, só estou bem com Tyreek”, disse Tagovailoa sarcasticamente. “Você está certo. Esse é o único momento em que estou no meu melhor. Você está certo, só sou bom quando Jaylen (Waddle) está presente. Tipo, eu não poderia me importar menos com isso. Claro, se Jaylen e aqueles caras não estão lá fora, eu sou tão bom quanto Raheem Mostert me permite ser.

“Se é isso que a narrativa precisa ser, e somos capazes de vencer jogos e chegar aonde queremos como time, eu sou o pior jogador de futebol, se é isso que você quer. Não importa. Seja o que for, o que você precisar em seu programa, tire trechos do que acabei de dizer. Faça o que você precisa fazer. Estou aqui apenas para fazer meu trabalho, e meu trabalho é ajudar nossos rapazes a vencer jogos.”

Não é a primeira vez que Tagovailoa responde incisivamente às discussões sobre si mesmo.

Quando o analista da ESPN NFL Ryan Clark questionou a ética de trabalho fora de temporada de Tagovailoa em agosto e disse que ele “não estava na academia”, Tagovailoa respondeu dizendo a Clark para manter “meu nome fora da sua boca”.

“Ele provavelmente sabe mais sobre mim do que eu mesmo”, disse Tagovailoa então. “Ryan está fora da liga há algum tempo. Eu não sei. É um pouco estranho quando outras pessoas estão falando sobre outras pessoas quando elas não são essa pessoa. Foi um pouco estranho.”

McDaniel elogiou o crescimento de Tagovailoa desde o início da temporada passada até agora, destacando seu crescimento tanto em campo quanto como líder no vestiário.

“O que ele está fazendo é aprender com tudo porque não está apontando o dedo ou se escondendo disso”, disse McDaniel. “Ele está realmente se responsabilizando por tudo, mas não desistindo de nada. Você está vendo um cara se desenvolver como nós o vimos se desenvolver desde que estou aqui. jogo? Bem, se estivermos vendados com protetores de ouvido, isso deve nos surpreender. Isso é o que você sabe sobre Tua. Sua fome está profundamente dentro dele e isso vai continuar.