Tai Tuivasa 16/12/2013 10:00:0 Marcin Tybura pronto para o UFC

Um confronto de pesos pesados ​​foi adicionado ao UFC 298.

O UFC anunciou que um confronto entre Tai Tuivasa e Marcin Tybura foi adicionado ao pay-per-view do UFC no dia 17 de fevereiro, no Honda Center, em Anaheim, Califórnia.

Depois de se colocar na disputa pelo título com uma sequência impressionante de cinco vitórias consecutivas – todas por nocaute, incluindo uma finalização memorável sobre Derrick Lewis no UFC 271 em fevereiro de 2022 – Tuivasa agora se encontra em uma derrapagem de três derrotas. O oitavo peso pesado do ranking global do MMA Fighting entra na luta após derrotas por nocaute para Sergei Pavlovich e Ciryl Gane, além de uma derrota por finalização para Alexander Volkov em sua luta mais recente no UFC 292, em setembro.

Tybura também tentará voltar aos trilhos depois que sua seqüência de duas vitórias consecutivas foi conquistada por Tom Aspinall na luta principal do UFC Londres, em julho. Atualmente empatado em 10º lugar no MMA Fighting Global Rankings, Tybura está 7-2 em suas últimas nove aparições, o que inclui vitórias por paralisação sobre Greg Hardy e Walt Harris.

O UFC 298 será encabeçado pela luta pelo título dos penas entre Alexander Volkanovski e Ilia Topuria.