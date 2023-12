TANF Cash Help Texas: Quando os pagamentos serão feitos em dezembro de 2023?

To grande estado do Texas está oferecendo um Assistência Temporária para Famílias Carentes (TANF) programa de ajuda em dinheiro que começará a ser implementado em dezembro. As pessoas que vivem neste estado estarão se perguntando as datas exatas de quando isso acontecerá, quem se qualifica para o programa e quanta ajuda estão recebendo. Nós ajudamos você sobre como obter ajuda para crianças e seus pais ou parentes que moram com elas. Esses pagamentos mensais em dinheiro são ótimos para ajudar as pessoas a pagar por alimentos, roupas, moradia, serviços públicos, móveis, transporte, telefone, lavanderia, equipamentos domésticos e suprimentos médicos que não estão incluídos no Medicaid. O tamanho da família determinará o valor que sua família receberá com este pagamento.

Quando em dezembro chegarão esses pagamentos do TANF?

Antes de informarmos as datas exatas em que esse pagamento ocorrerá, precisamos primeiro informar quem se qualifica para ele. Na maioria dos casos, a criança que recebe este auxílio deve ter menos de 18 anos. No que diz respeito ao valor total, varia de 12 a 36 meses e é baseado na escolaridade, experiência profissional e situação econômica pessoal dos pais. Além disso, atualmente não há limites de tempo para as crianças que recebem este auxílio. Outros aspectos a serem considerados para obter esse auxílio são a quantidade de dinheiro que a família possui, o valor das coisas que a família está pagando ou possui. E também, o valor que a família paga pela creche ou pensão alimentícia.

Quanto à data exata de quando isso acontecerá, fique atento a partir de 1º de dezembro. Embora muitas famílias só comecem a receber seus pagamentos na segunda-feira, 4 de dezembro. Isso pode ser uma grande mudança no jogo para muitas famílias que estão lutando atualmente e querem entrar nas férias com menos preocupações em suas cabeças. Há também uma única vez TANF auxílios para adultos que acabaram de perder o emprego em casa, perderam recentemente apoio financeiro ou estão lutando para encontrar um emprego após a formatura.