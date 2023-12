Tapete vermelho da Copa América 2024: estrelas do futebol brilham em Miami

Tele Estados Unidos será a sede da Copa América de 2024, que contará com 16 equipes disputando o troféu histórico, incluindo Campeões Mundiais Argentina.

O sorteio do torneio acontecerá no dia Quinta-feira noite em Miami, Flórida onde representantes de todas as federações de futebol se reuniram para saber o seu destino.

Para o torneio, todos os 10 Sul Americano nações participarão, junto com seis convidados especiais de América do Norte, incluindo os Estados Unidos e o México. A Copa América de 2024 acontecerá de 20 de junho a 14 de julho.

Dê uma olhada em alguns dos convidados que enfeitaram o tapete vermelho do aguardado evento em Miami, Flórida:

Diego Godin, lenda da Seleção Uruguaia

Jimmy Lozano, técnico da seleção mexicana

Carlos Valderrama, lenda da seleção colombiana

Gregg Berhalter, técnico da seleção dos Estados Unidos

Thomas Christiansen, técnico da seleção panamenha

Victor Montagliani, presidente da CONCACAF