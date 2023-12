Taraji P. Henson fica emocionada ao dizer que é mal paga em Hollywood

Taraji P. Henson está cansada de trabalhar duro em Hollywood e receber uma fração do que ela acha que vale … ficando emocionada com o que ela diz ser uma enorme disparidade salarial.

Taraji diz que ainda é mal paga por grandes papéis no cinema, apesar de ser uma atriz bem estabelecida e super famosa… chegando ao ponto de ebulição.

Do jeito que Taraji explica… mesmo que ela tenha pago US$ 10 milhões por um filme, ela não verá nem perto disso quando a poeira baixar… os impostos cobram uma grande parte e então ela tem que gastar um monte de dinheiro para sua equipe.

Em sua entrevista com Gayle, na qual ela está divulgando seu novo filme “The Color Purple”, Taraji relembra seu contrato para ‘Benjamin Button’… ela diz que estava pedindo US$ 500 mil e recebeu apenas US$ 100 mil.