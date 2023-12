Tatuagem espetacular de Vinicius nas costas: Muhammad Ali, Kobe Bryant, Michael Jordan…

Real Madrid voltou aos treinos nesta sexta-feira em Valdebebas com uma boa notícia, que foi a presença de Camavinga, Carvajal e Vinicius na sessão da equipe. O brasileiro, assim como o francês e o espanhol, já pensa na volta ao Carlos Ancelottiequipe, que provavelmente entrará no Supercopa da Espanhaembora não esteja descartado que ele possa ser convocado para a primeira partida do ano contra Maiorca.

Vini, que aproveitou as férias para visitar os Estados Unidos e curtir a NBA, também fez uma tatuagem marcante nas costas que causou polêmica.

Ganga, o artista murciano que tatuou Lebron James, Alcaraz e Drakeentre outras estrelas internacionais, já deixou sua marca em Vini, que queria tatuar lendas do esporte como Kobe Bryant, Pelé, Michael Jordan ou Muhammad Ali. Além dessas imagens espetaculares, a palavra “Mentalidade” ou o simbólico “Vidas negras importam” estão escritas no verso.

O próprio Ganga foi quem mostrou o resultado nas redes sociais e o fez com esta mensagem: “Foi ótimo terminar 2023 com essa tatuagem incrível nas costas feita em 8 horas para o meu irmão Viniciussempre com minha equipe.”

As duas questões deixadas pela tatuagem de Vini

A tatuagem levanta duas questões aos usuários nas redes sociais. A primeira, quem é o homem que aparece no canto superior esquerdo sorrindo de óculos escuros e, a segunda, por que Michael Jordan está jogando com a mão esquerda quando era destro.