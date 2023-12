Taurean Prince acredita que a manifestação é real, elogia Anthony Edwards e ama seus companheiros de equipe

Príncipe Taurino poderia ter feito um negócio maior em outro lugar e conseguido um papel de artilheiro mais proeminente, mas o jogador de 29 anos optou por assinar com o Los Angeles Lakers na entressafra para perseguir hardware. Ele também mencionou sua familiaridade com o treinador principal Presunto Darwin e outros na organização como um fator motivador quando ele tomou a decisão.

Prince rapidamente se tornou um jogador importante para o Lakers, jogando quase 30 minutos por jogo e contribuindo em ambas as extremidades do piso. Com sua ajuda, o Lakers alcançou o Torneio da temporada da NBA final. Antes do jogo do campeonato, Marca conversou com Prince para um entrevista exclusiva.

Entrevista exclusiva do Príncipe Taurino

Ao falar sobre chegar à final do torneio, Prince mencionou que a equipe sempre tive isso como objetivo para a temporada.

“Definitivamente acreditávamos que estaríamos aqui. A manifestação é real, conversamos sobre isso. Para chegarmos ao ponto que dissemos que iríamos, acho que é uma prova para a equipe.”

Ele diz que vencer o torneio seria especial porque eles seriam os primeiros a fazê-lo. Prince foi então questionado sobre o efeito Lebron James teve em seu jogo e fez questão de agradecer aos outros companheiros de equipe, tanto do passado quanto do presente.

“Mesmo estando perto de caras como Cam Reddish, D-Lo… tenho conseguido escolher pequenas coisas de cada companheiro de equipe. Este é meu terceiro time com D-Lo, então esse é o meu cara. Especialmente estando perto de Bron, AD. .. são sempre coisas para aprender e escolher.”

Quando questionado sobre a falta de consistência que o Lakers tem demonstrado ao longo desta temporada, Prince não rejeitou a ideia.

“Acho que a consistência vem obviamente com um elenco consistente… tivemos falhas dentro e fora de nossa equipe durante toda a temporada. e encontrar rotações… acho que isso terá um grande papel nos resultados.”

Taurean Prince diz que Anthony Edwards pode atingir o nível de LeBron

Prince também tinha muitas coisas brilhantes a dizer sobre Antonio Eduardocom quem ele passou um tempo nas últimas duas temporadas com o Os Timberwolves de Minnesota.

“Seu melhor atributo é ser treinável. Muitos jogadores com esse tipo de talento nem sempre aceitam outros conselhos. ele é apenas uma fera dada por Deus. Ele continuará alcançando esses níveis, mas onde ele está hoje… é o nível um. No que diz respeito à trajetória, acho que Anthony tem toda a habilidade do mundo para alcançar (o nível de LeBron) .”

Para finalizar, Prince diz que com certeza vai gostar da vitória no sábado se o Lakers levar o troféu. Sempre com seus companheiros.