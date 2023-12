Taxa de incapacidade VA de apnéia do sono: Quanto você consegue e quão difícil será?

Estados Unidos veteranos podem ser elegíveis para receber um benefício monetário mensal, isento de impostos, conhecido como Pagamento por invalidez VA.

Quanto eles receberão dependerá estritamente do Taxa de incapacidade VA têm em função da sua deficiência ou condição relacionada com o serviço.

Existem vários tipos diferentes de deficiência que são atendidos e um deles é a apnéia do sono.

A apnéia do sono pode ser uma condição grave que pode afetar a vida cotidiana e aumentar o risco de problemas médicos graves, como hipertensão, diabetes e doenças cardíacas.

Apnéia do sono pode ser uma condição conectada ao serviço para benefícios de invalidez para veteranosou pode ser secundário a uma condição conectada ao serviço.

Existem três tipos de apnéia do sono que são reconhecidos pelo VA, sendo elas: obstrutiva, central e mista. Todos os três são tratados da mesma forma para fins de classificação de deficiência.

É difícil obter deficiência VA devido à apnéia do sono?

Conforme descrito pelo Veterans Help Group, existem quatro percentagens diferentes para a apneia do sono que produzem diferentes níveis de bem-estar.

0 por cento: Uma classificação de incapacidade de 0 por cento é atribuída quando o veterano foi diagnosticado com esta condição, mas não apresenta sintomas. Um veterano com uma classificação de 0 por cento não tem direito a pagamentos por invalidez, mas pode qualificar-se para outros benefícios por invalidez do VA, tais como cuidados médicos para as condições ligadas ao serviço, se o rendimento for qualificado.

30 por cento: Uma classificação de incapacidade de 30 por cento é atribuída quando o veterano sofre de “hipersonolência diurna persistente” devido à apnéia do sono. Um veterano que receba esta classificação terá direito a um pagamento por invalidez reduzido (em 2023, $508,05/mês) e alguns outros benefícios, como cuidados médicos gratuitos e prescrições para deficiências relacionadas com serviços.

50 por cento: Uma classificação de incapacidade de 50 por cento é atribuída para apneia do sono quando o veterano necessita do uso de um dispositivo de assistência respiratória, como uma máquina CPAP. Com uma classificação de 50 por cento, o veterano terá direito a pagamentos de invalidez parcial (em 2023, 1.041,82 dólares/mês) e outros benefícios, incluindo uma cobertura de saúde mais ampla.

100 por cento: Uma classificação de incapacidade de 100 por cento é atribuída quando o veterano sofre de insuficiência respiratória crônica com retenção de dióxido de carbono ou cor pulmonale ou necessita de traqueostomia. Com uma classificação de 100 por cento, o veterano receberá pagamentos integrais por invalidez (em 2023, 3.757,00 dólares/mês) e outros benefícios por invalidez VA, como cuidados médicos e prescrições gratuitas e benefícios educacionais e de saúde para dependentes.