Taxa de invalidez de 100 VA: Como você pode obter 100% permanentemente?

Tele Taxa de invalidez de 100 VA é para quando os veteranos se inscrevem através do Assuntos de Veteranos programa, eles recebem uma classificação baseada na gravidade de sua deficiência. Essa deficiência deve ser uma doença ou uma lesão relacionada ao serviço. Essa classificação é expressa como uma porcentagem que representa o quanto esta doença ou lesão diminui a capacidade funcional de um veterano e sua saúde geral. Depois disso, essa classificação é usada para determinar o valor da remuneração que um veterano deve receber a cada mês. Também ajuda veteranos na sua elegibilidade para benefícios adicionais, como cuidados de saúde e outros tipos de ajuda do governo.

O que torna uma deficiência VA permanente?

A fim de tornar permanente a Classificação de Incapacidade VA, o departamento de Assuntos de Veteranos precisa ver e confirmar evidências médicas que mostrem a gravidade da condição do veterano. Esta deficiência precisa ser comprovada para durar toda a vida do veterano em questão. Além disso, as evidências precisam mostrar que essa deficiência não apresentará nenhuma melhora ou mudança positiva ou que diminuirá a saúde geral do veterano. Algumas das causas mais comuns que determinarão a Taxa de Incapacidade VA como permanente incluem problemas como perda de um membro ou doença de longa duração. Nenhum veterano pode solicitar uma classificação permanente; isso será determinado apenas pelo VA.

Existem alguns casos em que os veteranos não têm status de invalidez permanente e acreditam que deveriam. Nesses casos, você pode apresentar evidências que comprovem que é improvável que seu status de incapacidade total melhore, escrevendo uma carta ao VA solicitando que descubram se você está permanentemente ou totalmente incapacitado. Sempre inclua suas evidências médicas nessa carta para apoiar a solicitação. Você pode enviar relatórios médicos, anotações médicas e registros de tratamentos médicos.