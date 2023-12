Taylor Decker, do Lions, se declarou elegível em um jogo polêmico contra Cowboys?

Leões de Detroit ataque ofensivo Taylor Decker foi sinalizado por “toque ilegal” após receber um passe de Jared Goff na end zone em uma conversão de dois pontos que teria essencialmente dado a eles uma vitória fora de casa na Semana 17 no sábado à noite contra o Dallas Cowboys no Estádio AT&T.

Decker, 30 anos, aparentemente não se declarou “elegível” antes do jogo, apesar de ter se aproximado de um árbitro ao lado de um companheiro de equipe. Ele permaneceu tímido enquanto afirmava o contrário durante sua entrevista pós-jogo com a mídia no vestiário.

“Tudo o que realmente quero dizer sobre isso, só para não me meter em problemas, é que fiz exatamente o que o treinador me disse para fazer”, disse Decker. “Fui ao árbitro, disse o relatório, e sim, não sei.”

Ataque ofensivo do Lions Capitão Dannúmero “70”, é o outro companheiro que se aproximou do oficial ao lado de Decker, número “68”, e ao contrário deste último, ele se declarou elegível, embora sem motivo, segundo o árbitro.

O árbitro da NFL, Brad Allen, mostra seu lado da bandeira

Após o jogo, o árbitro em questão, Brad Allendeu sua explicação para o lançamento da bandeira que anulou a conversão de dois pontos.

“Então, tivemos uma situação em que se um número inelegível ocupasse uma posição elegível, você teria que relatar isso ao árbitro”, disse Allen. “Nesta jogada em particular, o número 70, que havia reportado durante o jogo algumas vezes, reportou-se a mim como elegível.

“O número 68, que acabou descendo e tocou no passe, não reportou. Portanto, ele é inelegível ao tocar um passe que ultrapassa a linha, o que torna falta. o número 68 não.”