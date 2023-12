Taylor Rooks revela por que os jogadores da NBA não conseguem evitar flertar com ela

Taylor Torres ganhou amplo respeito como um dos mais estimados NBA emissoras, sempre ganhando manchetes por suas interações com os jogadores.

Ela foi vista festejando com Eu Morant e passou um tempo com Mallory Édens, embora muitos tenham ficado desconfortáveis ​​com a frequência com que os jogadores tendem a flertar com ela.

Dito isto, o que define Torres além dos seus pares, especialmente nos últimos anos, está a sua notável capacidade de extrair informações valiosas dos jogadores que entrevista.

Alguns especulam que os jogadores podem ficar tão fascinados flertando com ela que eles inadvertidamente revelam informações que talvez não revelassem a outros repórteres.

No entanto, é extremamente possível que ser tão identificável com os jogadores e construir uma conexão com eles fora da quadra permita que os jogadores se sintam confortáveis ​​o suficiente com ela para falar francamente, sabendo que ela não distorcerá suas palavras.

Abordando essa percepção, Torres recentemente compartilhou sua perspectiva sobre o assunto durante uma entrevista.

Ela enfatizou que as pessoas muitas vezes interpretam mal sua capacidade de fazer perguntas perspicazes com o impacto de sua aparência, considerando que isso potencialmente diminui o esforço que ela coloca em suas entrevistas para sugerir que as pessoas só falem com ela porque ela é convencionalmente atraente.

“Direi que vi os tweets”, Torres declarado

“Essa crença de que se um jogador chegar na minha frente ele vai dizer qualquer coisa. Não concordo com a narrativa. Acho que as pessoas confundem apenas o fato de que posso fazer uma boa pergunta com a maneira como eu olhar.”

O que Jaylen Brown disse a Taylor Rooks?

Embora o exemplo mais frequentemente citado de jogadores que ficam de boca aberta Torres envolve Jaylen Brown, que notoriamente previu que teria seis campeonatos da NBA aos 28 anos durante uma entrevista com ela quando ele tinha 22 anos, Torres recusa-se a aceitar que esta honestidade se deve à sua mera aparência.

Apesar das brincadeiras e declarações escandalosas ocasionais, Torres acredita que suas habilidades como entrevistadora vão além das aparências.

Enquanto ela navega pela dinâmica de suas interações com estrelas da NBA, Torres mantém uma perspectiva diferenciada sobre as motivações por trás do comportamento dos jogadores. Sua experiência e compreensão do setor a posicionam para navegar na linha tênue entre interações pessoais e entrevistas profissionais.