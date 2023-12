Taylor Swift acompanhada pela mãe, Andrea, no jogo de Natal de Travis Kelce

Taylor Swift está de volta ao prédio para assistir Travis Kelce – só que desta vez, algumas coisas estão diferentes… é Natal, e a mãe dela também está lá pela primeira vez.

Grande dia em Kansas City… porque Taylor podia ser vista cruzando o Arrowhead Stadium antes do início do jogo como ela normalmente faz – mas na manhã de segunda-feira, Andrea Swift estava bem ao lado dela – andando no banco do passageiro da frente de um particular carrinho de golfe conduzindo-os.

Taylor também estava lá, mas ela estava atrás… e os dois acenaram para as pessoas como se estivessem em um desfile enquanto passavam por espectadores alegres. Ah, e o Papai Noel também estava lá!

Como dissemos, Andrea nunca foi a um dos jogos de Travis com Taylor (do que sabemos de qualquer maneira) e honestamente não a vimos muito durante o romance de T-Swift com o tight end dos Chiefs. Vimos o pai dela, Scott, algumas vezes… mas nenhuma mamãe ursa até agora.

Não está claro por que isso pode ser o caso, mas caso ainda não esteja claro – os pais de Taylor são divorciados… então é por isso que Andrea geralmente não está ao lado de Scott nesses passeios.

Hoje, no entanto, parece que eles serão uma família unida diante das câmeras – porque dizem que Scott também estará lá… e temos certeza de que os veremos em breve aqui na suíte.

Este será o oitavo jogo de Travis que Taylor comparecerá… ela tem feito algo regular nesta temporada, e suas aparições são sempre memoráveis ​​- especialmente à medida que ela se envolve mais nisso.

Lembre-se, ela está de folga do trabalho no momento… e não precisa subir ao palco novamente até fevereiro, quando ela voará para Tóquio para mais shows de ‘Eras’. Nesse ínterim, ela tem passado muito tempo com Travis… inclusive nos feriados, menos no Dia de Ação de Graças.