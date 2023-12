Taylor Swift adora Travis Kelce após derrota do Chiefs, mostra imagem pós-jogo

Timperas brilharam no Cidade de Kansas margem na segunda-feira, mas Travis Kelce ficou visivelmente mais calmo após o jogo e saiu do Arrowhead Stadium de mãos dadas com a namorada Taylor Swift.

Taylor Swift conforta Brittany Mahomes depois que Patrick e Travis Kelce arruinam o NatalParker Johnson

As explosões do tight end foram notáveis ​​durante a derrota dos Chiefs para o Las Vegas Raiders (20-14) no dia de Natal. Kelce chegou ao ponto de espetar seu capacete e mais tarde foi repreendido pelo treinador principal Andy Reid.

Uma foto pós-jogo tirada pelo fotojornalista local Nick Wagner, do Kansas City Star, mostrou Travis Kelce e Taylor Swift saindo Estádio Ponta de Flecha de mãos dadas. A imagem fala alto, pois o jogador de futebol ainda parece muito decepcionado, mas buscando consolo no abraço da namorada.

Taylor Swift conforta Travis Kelce após derrota para Raiders

A história do Instagram mostra Travis Kelce e Taylor Swift saindo do Arrowhead Stadium juntos.@wagsphoto

Enquanto isso, Taylor Swift sorri enquanto parece confortar seu parceiro, que segura sua mão com firmeza. A musicista não usava mais o chapéu de Papai Noel que usava enquanto torcia pelos Chiefs em sua suíte em Kansas City.

Durante o jogo, alguns fãs expressaram preocupações online sobre o temperamento de Kelce e se isso poderia impactar Swift de forma negativa. Mas esta imagem simplesmente mostra um atleta triste sendo consolado e amado por sua cara-metade.

O Kansas City Chiefs não conseguiu garantir sua vaga nos playoffs no Natal, mas ainda mantém uma posição firme em seu destino como prováveis ​​vencedores do AFC Oeste divisão. Eles atualmente têm um recorde de 9-6 e são seguidos pelo Invasores de Las Vegas (7-8) e Denver Broncos (7-8) com dois jogos da temporada regular pela frente.