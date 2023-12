Taylor Swift anima Selena Gomez com jantar após drama romântico com Benny Blanco

EUuma demonstração de solidariedade, Taylor Swift parecia estar ao lado de sua amiga Selena Gomez em meio à polêmica em torno Gómezrecente confronto com os fãs.

As duas mulheres foram vistas juntas na cidade de Nova York, um dia depois Gómez fez uma defesa apaixonada no Instagram de seu relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.

Rápidoamigo Gómez enfrentou os olhos do público com um passeio que se seguiu à confirmação de seu relacionamento com Blanco.

Gómez abordou as preocupações dos fãs em relação às suas escolhas de namoro, particularmente Blancoa associação anterior com seu ex, Justin Bieber.

Adicionando combustível ao fogo, Gómez gerou rumores de noivado ao exibir um anel com Blancoa inicial durante uma apresentação solo em Nova York.

O avistamento de Rápido e Gómez juntos sugere um vínculo além do escrutínio público, lembrando aos fãs que a amizade pode resistir às tempestades do drama das celebridades.

O cronograma do relacionamento Gomez-Blanco

Em outubro, fotos de Selena Gomez e Blanco juntos vieram à tona, gerando especulações sobre seu relacionamento.

A dupla, conhecida por ter colaborado na música ‘I Can’t Get Enough’ com J Balvin e Cardi Btem uma história que se estende por vários anos.

Blancorenomado produtor e cantor, possui presença significativa na indústria musical, tendo trabalhado com artistas de renome como Ed Sheeran, Katy Perry, Rihanna e Justin Bieber.

Além da música, Blanco tem uma paixão pela gastronomia, evidente em seu próximo livro de receitas, ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, com lançamento previsto para abril. Sua carreira decolou em 2007, principalmente com o hit ‘Circus’ para a ‘Princesa do Pop’.