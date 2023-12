Taylor Swift aproveita outro encontro em Nova York após dias românticos com Travis Kelce

NNova York estava mais uma vez sob os olhos do público, com o sempre estiloso Taylor Swift agraciando a cidade com sua presença na noite de terça-feira.

A cantora, acabando de concluir uma semana em Kansas City, Missouri, ao lado do namorado da NFL Travis Kelcechamou a atenção sem esforço em seu último lançamento na Big Apple.

Em uma série de novas fotos, Swift mostrou suas proezas na moda vestindo um casaco xadrez chique, perfeitamente coordenado com uma saia combinando e um top preto clássico.

O conjunto, que exalava simplicidade e estilo, foi complementado por meias pretas estampadas e elegantes sapatos pretos, tudo acompanhado por uma estilosa bolsa ruiva.

Taylor Swift reage ao sinal engraçado de um fã no meio da multidão no jogo dos ChiefsParker Johnson

O estilo distinto de Swift não estaria completo sem seu batom vermelho, sua marca registrada, habilmente combinado com delineador de olho de gato e deslumbrantes brincos de diamante em forma de lágrima. A artista ganhadora do Grammy, de 33 anos, voltou para Nova York na manhã de terça-feira, concluindo um fim de semana romântico e agitado passado com seu parceiro.

| Mais de Taylor linda em Nova York! pic.twitter.com/I3KECVz8Bn ? Atualizações de Taylor Swift (@swifferupdates) 6 de dezembro de 2023

Swift viu os Chiefs perderem em Wisconsin

Durante o fim de semana, Swift participou Kelcejogo, sentado ao lado Brittany Mahomes. Fãs mais atentos notaram que o casaco de pelúcia vermelho que Swift usou no jogo dos Chiefs tinha uma notável semelhança com aquele usado anteriormente por Mahomes, gerando especulações de que poderia ter sido emprestado de seu companheiro WAG.

O frenesi fashion do fim de semana não parou no casaco; Swifties entrou em frenesi quando a cantora foi vista em um bar temático de Natal em Kansas City, ao lado dos companheiros de equipe de Kelce e seus parceiros, vestindo o que pareciam ser suéteres de esquilo combinando.

As plataformas de mídia social fervilhavam de especulações enquanto os fãs compartilhavam suas teorias no X (antigo Twitter), sugerindo que a dupla se referiu de forma divertida ao tweet viral de Kelce de 2011 sobre um esquilo comendo um pedaço de pão.