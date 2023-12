Taylor Swift arrasta toda a família para apoiar Travis Kelce – Quem a acompanhou ao jogo dos Patriots?

Sapoiando Travis Kelce está se tornando um assunto de família para o Rápido família. Desde que ela começou seu romance turbulento com Chefes de Kansas City final apertado, Taylor Swift tornou-se presença constante nos estádios da NFL e nesta ocasião foi acompanhada por seu pai Scott.

O Chefes estão no meio da briga por uma passagem para o NFL pós-temporada e em Semana 15eles visitaram Estádio Gillette enfrentar um oprimido Patriotas da Nova Inglaterraque já está eliminado da pós-temporada, mas quer encerrar a temporada da forma mais digna possível.

Em uma foto que foi amplamente compartilhada nas redes sociais, “Tay Tay” pode ser visto em primeiro plano usando um Papai Noel chapéu e um cinza Chefes suéter. Atrás dela você pode ver Scott vestindo um suéter com as cores e o nome do time do namorado da filha.

A imagem gerou um grande número de respostas, com o tweet original tendo mais de 180.000 visualizações6.600 curtidas e foi compartilhado 616 vezes.

A quantos jogos do Chiefs Taylor participou?

Exceto enquanto ela estava em turnê em América do Sul e outras ocasiões raras, Rápido não perdeu a oportunidade de ir aos estádios apoiar o namorado.

Desde o seu caso com o Chefes jogador se tornou público, a estrela pop já compareceu a sete jogos, incluindo esta visita ao Patriotas’ lar.

O primeiro jogo em que ela foi vista foi no dia 24 de setembro no Estádio Ponta de Flecha contra o Ursos de Chicago. No dia 1º de outubro, ela aproveitou Cidade de Kansas visita a Nova York para ir Estádio MetLife assistir ao jogo contra o Jatos.

No dia 12 de outubro ela voltou para Ponta de flecha para o jogo contra o Carregadores de Los Angelesno dia 3 de dezembro, ela foi vista nos camarotes do Campo Lambeau para o duelo contra o Green Bay Packerse na semana passada, em 10 de dezembro, ela voltou para casa, para o Chefes para o segundo jogo contra o Broncos.

Torcedores dos Eagles machucados

E enquanto Patrick Mahomes, Kelcee briga de empresa em campo, e o Rápido a família os apoia desde as caixas, Filadélfia Eagles os fãs estão se sentindo profundamente magoados.

A dor de Águias fãs não é apenas porque o “Deixar pra lá” cantora e seu pai afirmaram ser leais Águias fãs, mas porque Travis’ irmão, Jason Kelceé uma das estrelas do time.

Para adicionar insulto à injúria, usando mercadoria de sua nova equipe.