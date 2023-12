Taylor Swift assiste Travis Kelce e os Kansas City Chiefs com uma nova amiga: Quem é Ava Hunt?

Atodos os olhos estavam voltados Taylor Swift mais uma vez quando o cantor do Eras apareceu para ver o namorado Travis Kelce e a Chefes de Kansas City contra o Notas de búfalo no domingo.

No entanto, os fãs com olhos de águia teriam notado Rápido saindo com uma nova amiga no jogo – uma garota que não é nenhuma fã típica dos Chiefs.

Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs e age como se os Bills não estivessem láParker Johnson

Rápido passou um tempo com Ava Hunta filha adolescente de Chefes de Kansas City proprietário Clark Hunt, no domingo antes e durante o jogo. Parece que a dupla construiu uma amizade nas últimas semanas, agora que a mais nova atração do time da NFL é regular nas arquibancadas.

No que provou ser seu sexto jogo desde que ela e Kelce’s o relacionamento foi confirmado como oficial, Rápido e caça estiveram presentes em Estádio Ponta de Flecha assistindo enquanto os atuais campeões do Super Bowl foram derrotados por 20-17 pelo Búfalo Bills.

A nova amiga de Taylor Swift: Ava Hunt

Em foto postada no Instagram, Rápido pode ser vista com o braço em volta de seu novo companheiro. Ela também parecia estar segurando um presente do Família de caçasugerindo que os proprietários ficaram muito felizes em receber a estrela pop na caixa com eles.

“Encantado em conhecê-lo @taylorswift,” Caçar disse na postagem, que recebeu mais de 10.000 mil “curtidas” na plataforma de mídia social.

Swift mostrou seu apoio ao seu novo namorado Kelce, 34, com o casal muito apaixonado após anunciar seu relacionamento em setembro.

Mais tarde, eles foram vistos saindo do local de mãos dadas e o casal apaixonado estará comemorando 34º aniversário de Swift no dia 13 de dezembro, com Kelce supostamente planejando uma surpresa romântica para comemorar o aniversário de seu parceiro.

Além de Rápido,Ava e sua irmã, Gracie Hunt, foram vistos posando na linha lateral com YouTuber e boxeador Logan Paulo. Também estiveram presentes o grupo de música sertaneja Antigo Domínio e ex-Chiefs correndo de volta Jamal Charles.