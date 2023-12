Taylor Swift com US $ 30 mil para ver Travis Kelce: o colar de Carteir não trouxe sorte

Taylor Swift arrasou para seu último jogo da NFL com um colar Cartier no valor de mais de 27 mil dólares americanos, mas não trouxe sorte para o Chefes de Kansas City enquanto caíam para a quarta derrota da temporada.

O colar de ouro, que vale metade do salário médio americano, ficou bem na cantora da Eras Tour enquanto observava o namorado, Travis Kelcefuncionam como um tight end para os atuais campeões.

Doce abraço de Taylor Swift com Brittany Mahomes antes do jogo Chiefs-PackersParker Johnson

Swift vestiu o vermelho do Chiefs para o jogo da NFL realizado no Lambeau Field na noite de domingo, 4 de novembro, mas o resto do traje permaneceu relativamente modesto com roupas pretas e botas de cano alto.

Ela também usou um ‘casaco vermelho com cinto’ de McCartney que Brittany Mahomes já gastou US $ 2.400 enquanto Swift assistia seu time masculino perder por 27-19 para o Aaron Rodgers-menos Green Bay Packers.

Swift voou para o jogo com a esposa do quarterback titular dos Chiefs, mas eles assistiram à disputa separadamente enquanto um breve abraço os fazia seguir em suas próprias direções, por razões ainda não conhecidas.

Estatísticas de Kelce e Mahomes vs Packers

Foi uma noite de folga para os atuais campeões do Super Bowl, que agora possuem um recorde de 0,666 na temporada e se sentirão bastante aliviados pelo fato de o Denver Broncosque está em segundo lugar na sua divisão, também não venceu.

Sem considerar, Mahomes ainda era sólido, mesmo que não estivesse no seu melhor. Ele arremessou para 210 jardas e um touchdown com uma taxa de conclusão de passes de 63,6%, mas também foi demitido três vezes (o maior número de pontos na temporada) e lançou uma interceptação.

Kelce teve uma noite bastante tranquila em Green Bay, pois fez apenas quatro recepções e a maior parte do trabalho foi realizada. Arroz Rashee. Nessas quatro recepções, ele fez admiráveis ​​81 jardas (média de 20,3), mas não conseguiu marcar um touchdown.

Foi a terceira noite mais tranquila da temporada para o tight end e não é um bom momento para um de seus craques perder o ritmo, então o técnico do Chiefs precisará descobrir como colocá-lo de volta em forma.