Taylor Swift continua caso de amor com o Gillette Stadium enquanto participava do Chiefs vs Patriots

Estádio Gillette ama Taylor Swift e Taylor Swift O amor é Estádio Gillette

A conexão especial entre a sensação pop e a casa do New England Patriots ficou em plena exibição no domingo.

Patriotas os fãs apareceram com cartazes e cartazes mostrando seu apreço pela cantora pop, embora Rápido estaria torcendo por seu rival.

Rápido foi vista cumprimentando os fãs presentes na suíte que ela ocupava com seu pai, Scott SwiftBrittany Mahomes e uma série de fãs, incluindo Alana Haim.

Em determinado momento do primeiro tempo, Rápido foi mostrada no jumbotron durante um intervalo do jogo e ela não pôde deixar de sorrir e acenar timidamente para a torcida, que adorou vê-la na tela do campo.

Rápido agora é um grampo em tudo Chefes jogos, em casa ou fora, enquanto ela torce pelo namorado, Travis Kelce.

Os dois pombinhos namoram publicamente desde Setembro no início do NFL temporada.