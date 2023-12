Taylor Swift criticada por fãs por se associar a Jackson Mahomes devido a acusações de agressão sexual

Taylor Swift foi questionada por sua amizade com Brittany Mahomes e sua família como data do julgamento Jackson Mahomes se aproxima do início.

Jackson Mahomesirmão do Chefes de Kansas City‘, quarterback titular, é acusado de três acusações de agressão sexual agravada relacionadas a um incidente pelo qual foi preso em 3 de maio de 2023.

Como resultado, Swift esteve próximo do irmão mais novo de Mahomes em NFL jogos, com alguns chegando a afirmar que tudo é um golpe de relações públicas para melhorar sua reputação e chances de julgamento.

Ela atraiu muitas críticas de espectadores e fãs que questionam por que uma mulher neutra iria querer se associar a alguém que possui essas alegações e alguns fãs recorreram ao X.com, antigo Twitter, para alertá-la para longe dele.

Um usuário postou: “Do jeito que eu não sabia disso… Taylor realmente precisa aprender o que significa ser um bom ativista porque – garota – eu te amo, mas você não suporta vítimas de violência sexual, então vire seu de volta para eles.”

Outro concordou devidamente em uma postagem separada, escrevendo: “Amo-a até a morte, mas este tópico precisa se tornar viral para que ela e a árvore resolvam o problema ou façam algo a respeito. Como sobrevivente e defensora da SA, ela não deveria sair com esse tipo de pessoas.”

Jackson Mahomes se junta ao aperto de mão de Brittany e Taylor SwiftParker Johnson

Um terceiro foi particularmente agressivo ao declarar: “Isso já vem acontecendo há algum tempo, mas vocês escolheram fechar os olhos e agir como advogados de defesa dessa mulher nojenta. em vez disso, fui atacado por isso. desculpe, mas como sobrevivente, sinto-me totalmente enojado com isso.

Do que Jackson é acusado?

Apesar do julgamento ter sido marcado para maio daquele ano, ele ainda não aconteceu e o influenciador do TikTok permanece relativamente livre, pois cumpriu as condições de fiança de US$ 100.000 para ser libertado.

Sua audiência preliminar foi agora remarcada para janeiro de 2024, depois de ter sido anteriormente transferida para outubro de 2023, depois de já ter sido transferida para agosto, portanto, resta saber se ele realmente terá essa audiência.

Os promotores alegam que Jackson Mahomes “tocar ilegal e criminosamente[ed] a pessoa de outrem… que não consentiu no toque, com a intenção de excitar ou satisfazer o agressor ou outro.”

Quanto aos termos de sua fiança, o juiz instruiu Jackson Mahomes não comentar publicamente o caso ou os factos e não poder ter contacto com a vítima ou com quaisquer testemunhas.