Taylor Swift culpada pelo declínio de Travis Kelce e Chiefs: é injusto e hipócrita

Taylor Swifto relacionamento com O tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce atingiu a fase previsível em que é responsabilizada pela má forma da equipe.

A forma de Kelce e, por extensão, dos Chiefs, tem sido desanimadora nesta temporada. Como esperado, os fãs começaram a procurar um bode expiatório e se voltaram contra a estrela pop Swift.

Lexie Ridgen escreveu sobre a onda de ódio contra Swift por Outkick e acredita firmemente que a cantora não tem nada a ver com o declínio da forma de Kelce.

Ela traçou um paralelo interessante com a carreira de Swift, dizendo: “Os fãs não culpam os interesses amorosos de Swift quando ela não é indicada ao Grammy. Se o nível de interesse na próxima etapa de sua turnê diminuir, as pessoas não culparão Kelce. preciso apenas parar.

“Se ela tiver performances sem brilho, as pessoas culparão Swift, não Kelce, e com razão. Se o jogo mediano de Kelce e as derrotas recentes dos Chiefs decorrem de uma distração causada por sua história de amor e pelo lábio vermelho de Swift, coisa clássica que ele gosta, então talvez Kelce simplesmente não fosse tão bom. Não o culpe, o amor o deixou louco.

Comparação com Tom Brady e Gisele Bündchen

Outra maneira pela qual Ridgen enfatizou seu ponto de vista foi mencionar o ex-quarterback da NFL Tom Brady e os níveis que ele poderia alcançar enquanto ainda era casado com a supermodelo Gisele Bündchen.

“Atletas famosos e modelos/celebridades são companheiros frequentes e, para os jogadores verdadeiramente grandes, seus relacionamentos externos adornados com joias não afetam suas estatísticas”, escreveu Ridgen.

“Tom Brady, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, era casado com Gisele Bundchen – literalmente um anjo da Victoria’s Secret. Bundchen não transformou Brady de um jogador famoso em um jogador medíocre.”