Taylor Swift dá gorjetas de centenas de dólares para entregadores de comida no Gillette Stadium

Taylor Swift supostamente distribuiu até US $ 400 em gorjetas para alguns entregadores de comida no Gillette Stadium no domingo, enquanto assistia Travis Kelce e a Chefes de Kansas City derrotar o Patriotas da Nova Inglaterra.

Swift, 33 anos, recebia pessoalmente os pedidos do food truck local em sua suíte e, como costuma acontecer com uma popstar, foram necessárias várias pessoas para entregar as guloseimas. Não está claro o que ela pediu, mas não poderia valer mais do que sua gorjeta.

Taylor Swift torce por Travis Kelce com Brittany Mahomes e Scott SwiftParker Johnson

Este foi o terceiro jogo consecutivo dos Chiefs que Swift compareceu e os dois últimos foram derrotas, então ela definitivamente parecia de bom humor.

Swift estava sentado ao lado Brittany Mahomes durante todo o jogo e se tornou viral por suas reações, como já fez várias vezes.

Taylor Swift xinga após fracasso de Travis Kelce

A melhor de suas reações foi quando Kelce foi levemente empurrada na end zone e o árbitro não lançou uma bandeira de pênalti por interferência de passe defensivo.

Swift foi pego xingando o oficial na transmissão, o que só fez NFL os fãs gostam dela ainda mais.

Infelizmente para Swift, Kelce definitivamente fracassou, então o árbitro não ter jogado a bandeira foi totalmente justo, mas os Chiefs têm alguma rixa com as “zebras”.