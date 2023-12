Taylor Swift e Brittany Mahomes são oficialmente melhores amigas: usem casacos combinando e dancem juntas no jogo dos Chiefs

EUé oficial: Taylor Swift e Brittany Mahomes são melhores amigas. O relacionamento da dupla vem florescendo desde que a cantora mundialmente famosa fez sua estreia no Estádio Ponta de Flecha no início de outubro para torcer pelo namorado Patrick Mahomes. Desde noites de garotas assistindo aos times de seus parceiros no luxuoso apartamento de Swift em Nova York até dançando juntas enquanto comemoram as vitórias dos Chiefs, as duas têm tornar-se totalmente inseparável.

Dança viral de Taylor Swift e Brittany Mahomes em camarote VIP no jogo dos Chiefs contra os Packers

Seu último momento viral é mais uma prova de que os dois são melhores amigos. Para o último jogo do Chiefs na noite de domingo contra o Green Bay Packers, a dupla estava visto vestindo exatamente o mesmo casaco para combater as temperaturas congelantes. As roupas correspondentes provavelmente não foram uma coincidência, com os fãs especulando que Brittany emprestou a jaqueta para sua nova melhor amiga depois que ela veio despreparada para as temperaturas geladas de Wisconsin.

Durante o jogo – que o Chiefs perdeu por 27-19 em circunstâncias controversas-, os dois puderam ser vistos torcendo pelos parceiros durante todo o jogo e comemorando com júbilo em diversas ocasiões. Na verdade, os dois foram vistos fazendo uma dança hilariante juntos, que desde então se tornou viral nas redes sociais. Os dois mostraram seus movimentos, embora Taylor – acostumada a se apresentar no palco – parecesse ter mais ritmo que a amiga.

O momento viral gerou muitas reações dos fãs, com muitos comentando sobre sua amizade florescente. “Eles são tão fofos juntos”, escreveu o usuário no X. “Eles parecem melhores amigos”, disse outro.