Taylor Swift é eleita personalidade do ano pela revista TIME

Taylor Swift é a Personalidade do Ano da revista TIME – e se formos francos… ninguém está realmente surpreso, porque ela se destaca como a vencedora de longe de 2023.

A mega estrela pop foi morta pela equipe editorial da TIME para enfeitar sua grande capa de final de ano – e pelo editor-chefe da publicação, Sam Jacobs aparentemente sentiu que era importante para ele aparecer no ‘Hoje’ para explicar a escolha… considerando todos/tudo o resto como possibilidades.

Obviamente, houve muitas escolhas este ano… na verdade, os finalistas da TIME incluíram todos os grandes nomes do Trunfo que Coloque em dar Rei Carlos para Barbie – sem mencionar uma tonelada de outras pessoas/grupos notáveis ​​que fizeram sucesso – mas Jacobs disse que a equipe escolheu a alegria este ano.

Ele diz: “Taylor Swift encontrou uma maneira de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz. Ninguém mais no planeta hoje consegue mover tantas pessoas tão bem”.

Confira sua explicação completa aqui… ele diz que reconhece que o mundo está em chamas agora e que eles poderiam ter seguido uma série de direções controversas com o POTY – mas considerando quanta luz e felicidade o TS espalha, o TEMPO foi com uma escolha mais leve.

Mais Taylor terminar um relacionamento de alto nível… e começou outro com estrela da NFL Travis Kelce – então, mesmo no mundo dos esportes, ela transcendeu e atraiu olhares. Aliás, Taylor revelou em sua entrevista para a TIME que ela e TK eram um casal antes que alguém soubesse.

Embora a TIME possa normalmente ser considerada para uma cobertura editorial um pouco mais pesada/mais séria… eles claramente optaram por coroar o campeão do povo este ano, e não parece que alguém esteja reclamando disso. Como diz o EIC… ela é simplesmente maior que a própria vida.

O artigo que eles fizeram sobre ela foi brilhante e positivo… no entanto, há questões antigas que Taylor levantou sobre as quais ela claramente tem sentimentos amargos – ou seja, sua briga com Kanye/Kim.