Taylor Swift é fotografada dando um grande beijo em Travis Kelce

Travis Kelce pode ter perdido para o Buffalo Bills no domingo… mas ele ainda é um grande vencedor aos olhos de sua namorada superstar, Taylor Swiftque deu um beijo apaixonado na bochecha durante o jogo!!!

Confira esta foto… Taylor fecha os olhos enquanto segura a cabeça de Travis com as duas mãos e fala da boca para fora ao lado de seu rosto sorridente. Travis é um cara de sorte, de fato!!!

O feliz casal foi fotografado em um bar festivo com tema natalino para uma festa pós-jogo depois que os KC Chiefs lutaram contra os Bills no Arrowhead Stadium no domingo.

Estilista de celebridades Patrick Regan carreguei o snap à sua página do Instagram na segunda-feira, junto com um monte de outras fotos da vitória do Bills por 20-17 sobre o Chiefs.

Como você sabe, Taylor apareceu de novo ao estádio para torcer por Travis enquanto o belo tight end registrava 6 recepções em 83 jardas. Nada mal!

Na verdade, foi a sexta vez que a estrela pop apareceu no dia do jogo para Travis – e, para quem está contando, os Chiefs têm um recorde de vitórias por 4-2 com Taylor assistindo da multidão.