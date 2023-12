Taylor Swift e sua mãe Andrea comemoram o dia de Natal assistindo Travis Kelce e Chiefs tocarem em Las Vegas

Pa superestrela Taylor Swift entrou no Arrowhead Stadium ao lado do Papai Noel na segunda-feira para assistir seu namorado e o tight end do Kansas City Chiefs, Travis Kelce, enquanto eles jogavam contra o Las Vegas Raiders em um confronto no dia de Natal.

Swift e Kelce se tornaram um dos casais de celebridades mais quentes do mundo desde que começaram a namorar no início da temporada, e a vencedora de 12 prêmios Grammy assistiu seu namorado inúmeras vezes no Arrowhead Stadium.

Taylor Swift traz convidado surpresa de Natal para assistir Travis Kelce e Chiefs

Desta vez ela apareceu com uma camisa vermelha festiva sob uma jaqueta preta com St. Nick ao seu lado.

Swift não foi a única celebridade no Arrowhead Stadium na segunda-feira. A estrela do basquete de Iowa, Caitlin Clark, a atual jogadora feminina do ano da AP, ficou de fora para os aquecimentos antes do jogo. Ela trocou camisas com o wide receiver do Chiefs, Rashee Rice.