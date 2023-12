Taylor Swift e Travis Kelce planejam passar o Natal juntos em Kansas City

Tsua temporada de férias, Taylor Swift e Travis Kelce vão celebrar o Natal e o Ano Novo juntos em Kansas City.

A notícia foi confirmada exclusivamente pela Page Six em reportagem publicada na terça-feira, poucos dias depois Kelce e os Chiefs voltaram às vitórias contra o Patriotas da Nova Inglaterra.

Travis Kelce parece ter um chupão gigante no pescoço… foi Taylor Swift?

A sensação pop de 34 anos planeja estar ao lado de seu namorado da NFL de 34 anos, Travis Kelceque está programado para jogar em ambas as ocasiões festivas.

Uma fonte interna revela que Rápido participará Kelcejogos, com o Chefes de Kansas City enfrentando o Invasores de Las Vegas no dia de Natal às 13h ET e o Cincinnati Bengals na véspera de Ano Novo às 16h25 horário do leste dos EUA, ambos no Arrowhead Stadium.

Embora permaneça incerto se Rápido ficará em Kansas City entre os jogos ou voará para o Tennessee para ficar com os pais, Andrea e Scott Swifta fonte não pôde confirmar se a família Swift se juntará a Taylor no Natal e na véspera de Ano Novo.

No entanto, Scott Swift71 anos, foi visto recentemente ao lado de sua filha em Kelceo jogo contra o Patriotas da Nova Inglaterraaté distribuindo bolo de aniversário aos fãs em comemoração ao aniversário de Taylor.

E a família mais ampla dos Kelce?

Quanto à família Kelce, o paradeiro de Travis KelceOs pais de Donna e Ed Kelce durante as férias são desconhecidos. Kylie Kelceque é casado com o irmão de Travis, Jason Kelcecompartilhou que os pais costumam dividir o tempo entre os dois irmãos durante as férias, garantindo que um dos pais esteja com cada filho.

Numa reviravolta interessante, Jason Kelcetambém está programado para tocar no dia de Natal e na véspera de Ano Novo, com o Filadélfia Eagles enfrentando o Gigantes de Nova York e os St. Louis Cardinals nesses respectivos dias.

Deveria o Rápido e Kelce Se as famílias decidirem convergir para a residência de Travis em Kansas City durante as férias, serão recebidas em uma nova mansão de seis milhões de dólares com seis quartos, seis banheiros e uma área de 17.000 pés quadrados.

A luxuosa propriedade conta com garagem para seis carros, adega, área de piscina estilo “Beverly Hills”, quadra iluminada de tênis e pickleball e até campo de minigolfe, proporcionando amplo espaço para receber hóspedes com estilo.