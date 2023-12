Taylor Swift empata o recorde de Elvis Presley nas paradas da Billboard com “1989 (Taylor’s Version)”

EUem 2023, Taylor Swift inegavelmente dominou a indústria musical americana, alcançando marcos notáveis. À medida que 2024 se aproxima, Swift continua a fazer ondas ao combinar um dos Elvis Presleyé significativo Painel publicitário registros gráficos.

“1989 (versão de Taylor)“recuperou o primeiro lugar na Billboard 200 desta semana, solidificando o reinado de Swift na cena musical. Com um total de 67 semanas no primeiro lugar na Billboard 200, ela igualou o recorde de Presley de maior número de semanas passadas no auge entre solo atos, conforme relatado pela Billboard.

Traçando a odisséia mundial de Taylor Swift ‘The Eras Tour’ 2024Instagram

Quanto ao potencial de Swift para superar o recorde de Presley, observa-se: “Não seria estranho ver 1989 (versão de Taylor) manter seu lugar no topo da Billboard 200, especialmente durante este período muito tranquilo no mundo da música.” Isso reflete a probabilidade de Swift romper o empate em breve, dado o sucesso contínuo do álbum e seu histórico consistente de produção de sucessos no topo das paradas.

Embora Swift possa em breve reivindicar o maior número de semanas em primeiro lugar na Billboard 200 entre os solistas, é reconhecido que ela ainda tem um longo caminho a percorrer antes de igualar Os Beatles‘ recorde histórico de 132 semanas no topo. O artigo especula sobre o potencial de Swift para alcançar esse feito, destacando sua impressionante trajetória de carreira e sucesso consistente no topo das paradas.

Elvis e Taylor estão empatados com 67 semanas cada

A peça também investiga o desempenho do álbum, afirmando: “Até agora, 1989 (versão de Taylor) governou a Billboard 200 por quatro semanas no total, e Swift colecionou essas passagens pelo trono em três temporadas separadas.” Isso transmite a popularidade sustentada do álbum e a capacidade de Swift de manter sua posição no topo das paradas.

Além disso, enfatiza o impacto geral de Swift na indústria musical, destacando seus 13 álbuns em primeiro lugar e seu recorde de álbuns no topo das paradas entre artistas femininas. Isso mostra as conquistas excepcionais e a influência duradoura de Swift como uma figura importante no mundo da música.