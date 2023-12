Taylor Swift estará no jogo Raiders vs Chiefs para apoiar Travis Kelce neste Natal?

TO jogo Las Vegas Raiders x Kansas City Chiefs no dia de Natal promete ser significativo, e a questão na mente de todos é se Taylor Swift, namorada do tight end do Chiefs, Travis Kelce, estará presente para torcer por seu namorado em Estádio Ponta de Flecha.

Travis Kelce também está perto de alcançar outro recorde notável – ele está a apenas 76 jardas de marcar outra temporada de 1.000 jardas.

Os fãs não estão apenas antecipando um desempenho estelar, mas também a chance de testemunhar a história em formação.

Kelce’s conquistas, incluindo a superação de 11.000 jardas recebidas em sua carreira, ressaltam sua habilidade em campo para o Chefes ataque e adicionar uma camada extra de emoção ao jogo contra o AFC Oeste rivais.

A presença de Taylor Swift é sempre um espetáculo



Em meio às especulações sobre a presença de Taylor Swift, a sensação pop está atualmente em uma pausa em sua turnê Eras Tour.

Avistamentos recentes no jogo Chiefs vs. Patriots mostram seu apoio inabalável a Kelce, adicionando um elemento de glamour ao jogo no Gillette Stadium.

No entanto, seus planos de férias permanecem não revelados, deixando os fãs se perguntando se ela estenderá sua turnê de futebol para Estádio Ponta de Flecha esse Natal.

Swift avistamento recente em Cidade de Nova York sobre 21 de dezembro adiciona uma camada de mistério à sua presença potencial.

Embora alguns presumissem que ela poderia ficar em Cidade de Kansas com base em dados de voo, sua partida de Estúdio Senhora Elétrica em Nova Iorque sugere que ela tem flexibilidade para pegar um voo particular de volta para o jogo.

Enquanto Donna Kelce, conhecida por sua dedicação em assistir aos jogos dos filhos, ficará em Filadélfia para as férias, a questão de Taylor Swift presença em Cidade de Kansas para celebrar o Natal permanece sem resposta.

Como Travis Kelce provocou, este Natal promete ser divertido, e Chefes os fãs estão esperançosos de que Swift adicione um toque de boa sorte enquanto torcem pela vitória no dia de Natal.