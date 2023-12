Taylor Swift lança o NYE Chiefs Game de Travis Kelce para encerrar o ano

Taylor Swift está terminando o ano assistindo o namorado, Travis Kelcejogar futebol – encerrando o que tem sido um romance turbulento e cheio de memórias … sem mencionar as aparições na NFL.

A estrela pop estava mais uma vez no prédio do Arrowhead Stadium no domingo para ver o KC Chiefs jogar um último jogo em casa contra o Cincinnati Bengals… e, como sempre faz, ela rolou em um carrinho de golfe lá embaixo e seguiu seu caminho para sua suíte luxuosa.

Parece que desta vez ela estava viajando sozinha, enquanto na semana passada… ela tinha alguma empresa na mãe e no irmão, que se juntaram a ela para o grande jogo de Natal lá na cidade.

T-Swift estava muito estilosa aqui para o confronto de NYE … vestida toda de preto, além de uma linda jaqueta branca do Chiefs que ela estava usando enquanto subia para as arquibancadas. Se não fosse óbvio agora, ela passaria o Ano Novo lá em Kansas City.

Como dissemos, Taylor assistir aos jogos tornou-se um um pouco de passatempo este ano – desde que ela e TK tornou-se público com o relacionamento deles no início da temporada… ela está foi pessoalmente que observe-o vários momentos diferentes, e às vezes em cidades totalmente diferentes que.

Em cada parada, Taylor foi vista torcendo e gritando com todo o coração por seu homem… muitas vezes de forma memorável, seja xingando uma decisão ruim ou comemorando com apertos de mão.

Enquanto ela e Travis estavam separados um pouco durante o Dia de Ação de Graças – quando ela jetted está em baixo ao Brasil para um alguns shows como parte de sua turnê ‘Eras’ – eles passaram a maior parte das férias juntos… e o vínculo deles está se fortalecendo. Pelo que parece, este pode ser o verdadeiro negócio.

Do lado da NFL… é melhor você acreditar no liga os amou como casal, especialmente quando Taylor aparece pessoalmente. As avaliações dispararam na maioria de seus jogos… já que ela parece ter atraído um público totalmente novo que, de outra forma, não teria assistido.

Alguns torcedores obstinados de futebol ficar irritado com a atenção que Taylor comanda – mas ei, é entretenimento no final do dia… e é aqui que os mundos colidem por grandes $$$.

De qualquer forma, é bastante seguro dizer que ela provavelmente teve o maior ano de qualquer pessoa no showbiz.