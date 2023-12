Taylor Swift não está causando os problemas em campo de Travis Kelce, insiste a lenda do Chiefs

TMZSports. com

O lendário running back de Kansas City Christian Okoye está instando o Taylor Swift críticos para se livrarem do seu ódio – andaimes TMZ Esportes a estrela pop não é absolutamente a razão para Travis Kelce lutas nesta temporada.

“Ela não tem nada a ver com o desempenho da equipe no momento”, disse Okoye enfaticamente esta semana.

Claro, há muitos que discordam o pesadelo nigeriano hoje em dia… já que o jogo de Kelce caiu dramaticamente de onde estava no início desta temporada.

Mas Okoye diz que nada disso é culpa de Swift – dizendo-nos que as defesas simplesmente criaram esquemas para neutralizar Kelce.

“Taylor Swift não está em campo”, disse Okoye. “Travis está jogando como sempre. As equipes estão dobrando-o agora, sabendo que nossos recebedores estão perdendo a bola.”

Okoye diz que o filme do jogo conta a história real – explicando: “De repente, as equipes descobriram se poderiam dobrá-lo e segurar [Patrick] Mahomes no bolso, tudo ficará bem para eles. E é isso que eles estão fazendo.”