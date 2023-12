Taylor Swift participa do jogo do Chiefs de Travis Kelce contra o Buffalo Bills

Outro domingo, outro Taylor Swift avistamento no jogo do Kansas City Chiefs – desta vez, ela está de volta ao Missouri para assistir Travis Kelce há Josh Allen e os Buffalo Bills.

Na verdade, T-Swift está no prédio em Arrowhead no domingo… e assim como todas as outras vezes antes, ela terá um lugar na primeira fila para toda a ação como TK e companhia. enfrentar o time de Nova York. A presença dela lá era bastante casual… parece que ela entrou direto.

As fotos dela lá no estádio já estão chegando, e parece que ela está em modo selfie… tirando fotos tanto com amigos quanto com fãs. Quanto a quem ela está sentada – as primeiras fotos que aparecem online parecem sugerir que ela está ao lado da mãe de Travis, Donna Kelce.