Taylor Swift participa do jogo SNF entre Chiefs e Packers no Lambeau Field

EUuma demonstração de apoio inabalável, Taylor Swifto renomado cantor de 33 anos, fez uma aparição especial para torcer por NFL estrela Travis Kelce e sua equipe, o Chefes de Kansas City, enquanto eles enfrentam o Green Bay Packers.

Rápido, conhecida por seu estilo deslumbrante, foi vista chegando ao Lambeau Field em Green Bay, Wisconsin, neste domingo. Acompanhou-a Brittany Mahomes, marcando presença marcante na entrada no estádio, conforme captado nas redes sociais.

Doce abraço de Taylor Swift com Brittany Mahomes antes do jogo Chiefs-PackersParker Johnson

Swift continua acompanhando os jogos de Kelce

Esta não é a primeira vez que Swift apoia Kelce nas arquibancadas. Sua estreia na torcida de Kelce foi em Estádio Ponta de Flecha em Kansas City em setembro. Apesar de sua agenda lotada, Swift conseguiu comparecer a três jogos adicionais, pausando seu Eras Tour em outubro. No entanto, uma série de shows na América do Sul em novembro fez com que ela perdesse alguns jogos. Sua presença no domingo é significativa, pois é a primeira vez que ela é vista em um jogo do Chiefs desde a vitória sobre o Carregadores de Los Angeles em 22 de outubro.

Swift e Kelce’O vínculo parece estar ficando mais forte, com Swift sendo um ávido apoiador desde que eles se uniram pela primeira vez. Kelce retribuiu esse apoio participando de um dos shows de Swift na Argentina em 11 de novembro. Durante o show, Swift deu a Kelce um grito memorável, alterando a letra de sua música “Karma” para cantar: “Karma é o cara do Chiefs chegando direto para casa para mim.” O casal também se beijou publicamente nos bastidores após o show, marcando sua primeira demonstração pública de afeto.

Depois de concluir sua turnê de 2023 em Brasil em 26 de novembro, Swift voou direto para Kansas City para passar um tempo com Kelce, chegando em 27 de novembro. Tóquio em fevereiro de 2024, Swift parece estar aproveitando ao máximo seu tempo, apoiando não apenas sua carreira musical, mas também suas conexões pessoais.