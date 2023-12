Taylor Swift pode ser a maior influenciadora de vinhos do mundo, e seus álbuns provam isso

Thoje é Taylor Swiftaniversário de, e como a maior estrela pop do mundo, é justo comemorar combinando vinhos com seus álbuns. Desde sua estreia no country até seus lançamentos folk-pop mais recentes, Swift mostrou seu amor pelo vinho por meio de letras, comentários e postagens nas redes sociais.

Uma das músicas recentes de Swift, “Agosto”, menciona escapar como uma garrafa de vinho, enquanto outra faixa de seu álbum “Sempre” chamado “Problemas com champanhe” referências Dom Prignon. Apesar de ter sido fotografado recentemente bebendo uma Tequila RTD em lata, está claro que o vinho ocupa um lugar especial no coração de Swift.

A filmagem antiga de Taylor Swift que os fãs não se cansam

Na verdade, alguns podem argumentar que Swift é o maior influenciador de vinhos do mundo. Qualquer garrafa que ela viu bebendo em fotos vê instantaneamente um aumento nas vendas. Uma postagem recente no Instagram destacou esse fenômeno, consolidando ainda mais seu status como amante do vinho.

Embora Swift possa ter sido vista jogando cubos de gelo em seu vinho em seu documentário “Senhorita americana“, ela também expressou seu carinho por Pinot Grigio e Sauvignon Blanc. Estes vinhos brancos mais leves complementam o seu gosto por uma bebida refrescante e crocante.

Tipos de vinhos para cada álbum do Swift

Site de vinhos thedrinkbusiness.com vinhos combinados com cada um dos álbuns de Swift: