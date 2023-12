Taylor Swift pode ser ofuscada por 4 megacelebridades que compartilham seu aniversário

EUé 13 de dezembro, Taylor Swift aniversário. A estrela da música completa 34 anos e as festividades aconteceram no fim de semana com a família e amigos do namorado Travis Kelce. A estrela pop também comemorou seu grande dia na quarta-feira fazendo Taylor Swift – A turnê Eras disponível para fãs para streaming nos EUA, Reino Unido e Canadá.

A cantora, porém, não é a única grande estrela comemorando seu aniversário. Entre as dezenas de membros da indústria do entretenimento soprando as velas, quatro se destacam. A maioria deles capturou tantos, senão mais, que Swift ao longo de suas ilustres carreiras.

Celebridades que fazem aniversário com Taylor Swift

Jamie Foxx completa 56 anos hoje

O artista multifacetado é provavelmente a pessoa nesta lista que melhor poderia competir com Taylor Swift por um EGOT. Nascido em 1967, o currículo de Jamie Foxx tem quilômetros de extensão e falta apenas um Emmy (que Taylor tem) e um Tony. Foxx ganhou um Oscar por seu papel em Ray e dois Grammys por “Gold Digger” e “Blame It”.

Depois de superar um grande susto de saúde este ano, o ator postou uma mensagem sincera no IG: “Este aniversário é especial… Quero começar agradecendo a todos que oraram por mim quando eu estava mal. .. aqui ultimamente tenho conseguido agradecer pessoalmente a alguns de vocês mas quero dizer a todos vocês”.

Steve Buscemi completa 66 anos no aniversário de Taylor Swift

O aclamado ator e diretor está enfeitando as telas há 40 anos. Steve Buscemi completa 66 anos e faz aniversário com Taylor Swift. Apesar de seguir uma carreira muito diferente da de Foxx e Swift, o ator de ‘Fargo’ ainda tem muito peso em Hollywood.

A lenda da TV Dick Van Dyke completa 98 ​​anos hoje

Ele é o mais próximo de conseguir um EGOT nesta lista, precisando apenas de um Oscar para alcançar o raro feito. Dick Van Dyke completa hoje 98 anos, após uma carreira na TV que durou mais de sete décadas.

Apesar da idade avançada, Van Dyke está em ótima forma e foi flagrado na academia junto com sua esposa Arlene Silver (52) na terça-feira em Los Angeles.

Amy Lee do Evanescence completa 42 anos

Amy Lee é a única outra banda estritamente musical nesta lista. Apesar de não ter ganhado nenhum dos principais prêmios, o impacto da cantora com sua banda Evanescence causou um grande impacto na indústria musical. Na verdade, o clássico álbum de estreia da banda, ‘Fallen’, está comemorando seu vigésimo aniversário com uma reedição de luxo este ano.