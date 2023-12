Taylor Swift realiza comemoração pré-aniversário com Selena Gomez e Miles Teller

Taylor Swift entrei em uma festa pré-aniversário na terça à noite… pintando a cidade de vermelho com Selena Gomez , Caixa de milhas e a esposa dele Keleigh Sperry .

O TMZ obteve essas imagens, mostrando Taylor, Miles e Keleigh chegando ao Zero Bond em Manhattan e saindo de seu SUV.

Taylor – vestido com um elegante casaco bege e botas pretas – então entrou no clube privado com o casal.