Taylor Swift pode não ter gostado de como o domingo Jogo do Kansas City Chiefs aconteceu, mas a cantora provavelmente ficou animada com as boas notícias que recebeu na segunda-feira.

Isso porque as indicações para o 81º Prêmio Globo de Ouro anual foram reveladas 27 categorias de cinema e televisão, com Swift concorrendo a uma categoria totalmente nova.

Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs e age como se os Bills não estivessem láParker Johnson

Swift e sua “Taylor Swift: The Eras Tour” são uma das indicadas para conquistas cinematográficas e de bilheteria. Os outros filmes indicados são:

“Barbie” (Warner Bros. Pictures)

“Guardiões da Galáxia Vo. 3” (Walt Disney Studios Motion Pictures)

“John Wick: Capítulo 4” (Lionsgate)

“Missão: Impossível – Dead Reckoning Parte 1” (Paramount Pictures)

“Oppenheimer” (Universal Pictures)

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” (lançamento da Sony Pictures)

“O filme Super Mario Bros.” (Universal Pictures)

“Taylor Swift: The Eras Tour” (distribuição nos cinemas AMC)

Para que os filmes se qualifiquem para o sucesso cinematográfico e de bilheteria, eles devem fazer US$ 150 milhões globalmente e US$ 100 milhões internamente.

O filme provou ser um grande sucesso até o momento e estará disponível para aluguel na quarta-feira. Swift já anunciou que a versão streaming incluirá as faixas extras “Sonhos Mais Selvagens”, “Viva Longa” e “O Arqueiro”.

Swift e Kelce chateados com a última derrota do Chiefs

A notícia provavelmente vai animar o ânimo de Swift, que teve que assistir como namorado Travis Kelce e ele Chefes caiu em um encontro próximo com o Búfalo Bills.

Rápido estava presente nas caixas em Estádio Ponta de Flecha no domingo, naquele que foi um grande jogo para ambas as equipes.

Infelizmente para Swift, Kelce e os Chefeseles saíram do lado perdedor depois de perder 20-17 para o Búfalo Bills.

O jogo gerou polêmica, pois Kelce estava envolvido no que parecia ser um touchdown vencedor do jogo para o Chefes, apenas da peça será cancelada.

Infelizmente para o Chefes, a derrota ocorre uma semana depois de eles também terem ficado aquém do Green Bay Packers (27-19).

Rápido também esteve presente naquele jogo, ou seja, o Chefes agora detém um recorde de 4-2 nos jogos que participou.

O tempo dirá se Rápido estará presente para Cidade de Kansas próximo jogo contra o Patriotas da Nova Inglaterra, que acontece às Estádio Gillette em Foxborough no domingo, 17 de dezembro.