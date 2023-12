Taylor Swift recusou o show de apresentadora do Emmy? Anthony Anderson revela resposta

Tele Prêmios Emmy realizará uma celebração marcante em 15 de janeiro de 2024 com a 75ª edição dos prêmios da indústria televisiva. Na quarta-feira, a Academia de Televisão anunciou o apresentador escolhido para sua transmissão ao vivo: o ator Anthony Anderson. Mas foi oferecido o show para Taylor Swift primeiro?

Anderson, um talentoso ator, comediante e apresentador de game show conhecido principalmente por seus papéis principais em séries de comédia Pretoficou em êxtase por ter sido escolhido como mestre de cerimônias da gala.

Taylor Swift recusou ser apresentadora do Emmy?

“É uma honra apresentar esta transmissão histórica, fiquei nas nuvens com isso. Taylor Swift estava indisponível e agora mal posso esperar para fazer parte da maior noite da televisão”, disse Anthony.

O show foi realmente oferecido inicialmente para Taylor Swift? Embora seja inegável que a Fox cogitaria a ideia de o superastro da música apresentar seu show de premiação, o comentário parece ter sido dito em tom de brincadeira por Anthony Anderson. É inegável que Swift é a personalidade da cultura pop mais procurada em 2023.

Swift poderia hospedar no futuro? Certamente é possível, pois os prêmios têm um lugar especial em seu coração. Apesar de não ser considerada atriz, Taylor Swift ganhou um Emmy em 2015 por excelente desempenho criativo em mídia interativa – programa interativo original para ela AMEX sem palco: experiência Taylor Swift.

A Fox, no entanto, por meio de sua chefe de programação improvisada, Allison Wallach, revelou que oferecer o show a Anthony Anderson foi um ‘acéfalo’. Como o comediante impressionou a rede depois de assumir as funções de apresentador do game show “We Are Family”, substituindo Jamie Foxx.