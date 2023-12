Taylor Swift reflete sobre as quedas de Kanye West e Scooter Braun: “O lixo se leva para fora”, diz ela

EUem entrevista recente à revista Time, Taylor Swift se abriu sobre sua abordagem para lidar com seus inimigos, dizendo que “não faz sentido” tentar derrotá-los. A vencedora do Grammy explicou que aprendeu a focar em sua própria arte e deixar o carma cuidar do resto. Ela afirmou: “O lixo sai sozinho todas as vezes.”

Os comentários de Swift são seus inimigos, Kanye West e Scooter Braun, aparentemente sofreram quedas profissionais e pessoais. Braun, que foi acusado por Swift de não lhe dar a oportunidade de comprar seus próprios masters, se separou de vários de seus clientes importantes em 2023. Demi Lovato, Ariana Grande e Justin Bieber todos decidiram parar de trabalhar com o executivo musical como empresário.

Enquanto Braun inicialmente brincou sobre as partidas no Twitter, mais tarde ele compartilhou uma citação enigmática sobre começar “uma nova vida”. Swift acredita que as regravações de sua música lhe deram uma nova força para lidar com a situação. Ela declarou: “Tudo depende de como você lida com a perda. Eu respondo à dor extrema com desafio.”

As perdas profissionais de Braun ocorreram apenas um ano após a finalização de seu divórcio de sua esposa há oito anos, custando-lhe US$ 20 milhões. Swift o acusou de querer seus mestres por “motivos nefastos”. No entanto, uma fonte próxima a Braun insiste que ele não tinha motivos para se vingar de Swift. A fonte afirma que ele comprou a gravadora para fins de investimento e ofereceu-lhe os masters inúmeras vezes.

Taylor também abordou sua rivalidade com Kanye

Além de Braun, Swift também abordou sua rivalidade anterior com Kanye West na entrevista. A desavença deles remonta ao MTV Video Music Awards de 2009, quando West interrompeu o discurso de aceitação de Swift para dizer que Beyoncé deveria ter vencido. West enfrentou um grande escrutínio recentemente por comentários polêmicos que fez sobre a comunidade judaica, resultando em sua exclusão de negócios de grandes marcas.

Apesar dos altos e baixos de sua carreira e vida pessoal, Swift continua grata por cada segundo que ela consegue fazer o que ama. Ela acredita que nada é permanente e que o carma acabará por cuidar daqueles que a injustiçaram. Enquanto ela continua a se concentrar em sua arte e em fazer música, os fãs de Swift podem esperar que ela supere o drama e saia mais forte do outro lado.