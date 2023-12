Taylor Swift sente que Kim Kardashian deve desculpas pelo incidente do telefonema de Kanye West

Ta rivalidade de longa data entre Taylor Swift e Kim Kardashian durante o telefonema de 2016 com Kanye Westressurgiu recentemente em um artigo da TIME, persiste sem um pedido de desculpas de Kim.

A infame ligação pretendia mostrar Tayloraprovação de Kanyea polêmica canção “Famous”, mas a versão completa não editada foi revelada Kanye não havia divulgado o uso da palavra “b***h” em referência a Taylor.

“Eu me sinto como eu e Taylor ainda pode fazer sexo, por quê? Eu tornei aquela merda famosa”, dizia a letra.

Apesar da revelação, Kim não se desculpou e fontes sugerem Taylor aceitaria um, mas apenas se fosse público.

Por que Swift e Kardashian estão brigando?

Taylor expressou indignação com a letra da música, e Kardashian respondeu liberando a chamada editada, mantendo Taylor estava ciente do conteúdo.

O recente artigo da TIME enfatiza Taylorestá disposta a enterrar a machadinha, mas ela insiste em um pedido público de desculpas.

“Não se engane – minha carreira foi tirada de mim” Rápido disse a Time.

“Você tem um quadro totalmente fabricado, em uma ligação gravada ilegalmente, que Kim Kardashian editei e depois publiquei para dizer a todos que eu era um mentiroso.

“Isso me levou psicologicamente a um lugar onde nunca estive antes. Mudei-me para um país estrangeiro.

“Fiquei um ano sem sair de casa alugada. Tinha medo de receber telefonemas.

“Afastei a maioria das pessoas na minha vida porque não confiava mais em ninguém.

De acordo com o TMZ, Kardashianque se divorciou de Kanye, acredita Tayloro conhecimento prévio da música justifica suas ações, mas Taylor afirma que ela foi injustiçada no enquadramento do incidente.