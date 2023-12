Taylor Swift tenta animar o sombrio Travis Kelce enquanto saem do jogo dos Chiefs juntos

Taylor Swift e um sombrio Travis Kelce foram fotografados saindo juntos do Arrowhead Stadium após o Chefes de Kansas City (8-5) perdeu para o Notas de búfalo (7-6) na noite de domingo na semana 14 de 2023 NFL temporada. Uma imagem vale mais que mil palavras e ela claramente estava tentando animar o namorado.

Swift, 33, dá um meio sorriso na foto enquanto vira a cabeça para Kelce, que parece desapontada, para dizer o mínimo. A derrota por 20-17 foi especialmente difícil para o tight end porque ele lançou um lateral para um touchdown que não contou.

Vídeo do relacionamento de Taylor Swift e Travis Kelce mostra seus melhores momentos em 2023Parker Johnson

Kelce, 34, está usando um gorro verde com uma jaqueta de flanela marrom na foto, enquanto Swift está com uma roupa toda preta.

Swift aparentemente tirou o suéter vermelho do Chiefs com o qual chegou ao estádio e usou durante todo o jogo.

Taylor Swift não é mais um amuleto de boa sorte?

Os Chiefs estavam invictos nos poucos jogos que Swift compareceu nesta temporada antes da derrota da semana passada para o Green Bay Packers no Campo Lambeau.

Kelce ainda teve um desempenho muito melhor com Swift no prédio do que quando ela não está presente, mas as perdas fazem os fãs questionarem se a popstar ainda é um amuleto de boa sorte para o tight end de Kansas City.

Como na semana passada, Kelce se envolveu em uma jogada injusta no momento decisivo contra o Bills, com ambos os momentos tendo a possibilidade de dar a vitória ao Chiefs.