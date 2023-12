Taylor Swift viu jogos mentais com jogadores do Bills para perturbá-los antes do jogo contra o Chiefs

Taylor Swift esteve presente no confronto da NFL na noite de domingo entre o Notas de búfalo e a Chefes de Kansas City. Ao contrário de outras ocasiões, Swift pareceu chegar sem sua comitiva e foi vista entrando no estádio sozinha.

Na verdade, antes do jogo o cantor mundialmente famoso foi avistado passando pelos jogadores do Buffalo Bills enquanto eles estavam amontoados no túnel prestes a entrar em campo.

Taylor Swift chega ao jogo dos Chiefs e age como se os Bills não estivessem láParker Johnson

Swift passou confiantemente pelos jogadores usando um par de saltos altos, antes de dar-lhes uma olhada e desaparecer no corredor adjacente. o que presumivelmente a levou para a zona VIP onde ela deveria se sentar durante o confronto final entre os Chiefs e os Bills de seu parceiro.

O vídeo da interação entre os dois apareceu nas redes sociais, gerando muitas especulações sobre se ou não Swift estava tentando entrar na cabeça dos jogadores adversários antes de entrarem em campo. Alguns até o rotularam como o ‘movimento de poder final’.

Mesmo que tenha sido uma jogada sorrateira de Swift para tentar distrair os jogadores, o truque infelizmente não funcionou. Kelce e o Os Chiefs foram derrotados no dia, perdendo por 20-17 fora para os Bills.