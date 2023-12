Taylor Swift, Vladimir Putin, Barbie, Rei Carlos III entre a lista de Personalidade do Ano da Time

TA edição Personalidade do Ano da revista ime é uma tradição contínua que começou em 1927 com Charles Lindberg para destacar a pessoa ou grupo que causou grande impacto durante o ano.

Personalidade do Ano da Time começou em 1927

Como parte da tradição, há sempre líderes políticos e presidentes na lista, incluindo Franklin D. Roosevelt, José Stalin, e até mesmo Adolf Hitler.em 1938

Este ano, a lista é encabeçada por uma grande variedade de candidatos, incluindo Grevistas de Hollywood, Xi Jinping, Vladimir Putin, Barbiee mais.

Taylor Swift é um grande candidato ao Pessoa do Ano como sua Eras Tour quebrou recordes de público, ela também foi a artista mais ouvida no Spotify e tudo o que ela faz quebra a internet.

Atacantes de Hollywood também estão incluídos devido à tenacidade do SAG-AFTRA que se mantiveram firmes no acordo de pagamento desigual que os serviços de streaming estavam impondo à maior parte do pessoal de produção de TV e filmes de Hollywood.

Xi Jinpingo Presidente chinês cumpre um terceiro mandato sem precedentes e nunca ganhou a Personalidade do Ano, independentemente de estar no Lista TIME100 em 2017.

CEO da OpenAI Sam Altman também está incluído na lista depois de uma das interfaces de IA mais fáceis de usar, o mundo mudou depois do ChatGPT e, embora ele tenha deixado a empresa, ela também voltou para comandar as coisas novamente.

Promotores de Trump também entrou na lista depois de ser o primeiro grupo a processar um ex-presidente após a acusação sobre os documentos altamente confidenciais que foram encontrados em Mar-a-Lago de Donald Trump residência privada.

Rei Carlos também foi incluído devido à sua coroação como rei após o falecimento de sua icônica mãe Rainha Isabel II.

Outros que fizeram parte da lista incluem Barbie, Vladimir Putin e Jerome Powell