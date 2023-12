Tecnisa OFERECE EMPREGOS para Encarregado de Pedreiro, Estagiário e mais!

A Tecnisa, empresa que é uma das maiores e mais tradicionais empresas do mercado imobiliário brasileiro, está em busca de profissionais para preencher o seu quadro de colaboradores. Isto é, com vagas no estado de São Paulo, vale a pena analisar quais são as oportunidades disponíveis:

Analista de Assistência Técnica I – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Assistência Técnica – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de Engenharia Elétrica – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente Técnico de Obra – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Almoxarife de Obras – São Paulo – SP – Efetivo;

Encarregado (a) de Pedreiro – São Paulo – SP – Efetivo: Planejar e dimensionar a equipe de execução das instalações de alvenaria e acabamento, demanda de materiais e equipamentos para execução dos serviços. Supervisionar a execução dos serviços de alvenaria e acabamento nas obras Tecnisa, coordenando as ações definidas nos layouts e projetos;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – São Paulo – SP – Estágio;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tecnisa

Sobre a empresa, vale a pena deixar claro que a Tecnisa tem como diferenciais a forte reputação, governança corporativa, foco no atendimento do cliente e na qualidade de seus produtos, vendas pela internet e consistente rentabilidade. A Tecnisa integra o Novo Mercado da Bovespa e é negociada com o código TCSA3.

Ao longo de mais de 40 anos, imprime como diferencial da marca a disposição de inovar continuamente em todas as áreas: seja na maneira de construir, respeitando o meio ambiente, de lançar novidade e facilidades nos empreendimentos, de antecipar tendências e de relacionar-se com os clientes.

A companhia tem como principais diferenciais a forte reputação, a qualidade de seus produtos e a consistente rentabilidade. Possui lançamentos e empreendimentos em Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, São José de Campos, Salvador, Santos e São Paulo.

Veja alguns benefícios

Convênio Médico;

Convênio Odontológico;

Vale Alimentação;

Vale Transporte;

Gympass;

PLR.



Como efetivar a sua candidatura em um dos cargos?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Tecnisa, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

