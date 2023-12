Ted Nugent aumenta a lista de pessoas que desprezam a música de Taylor Swift: ‘É uma bobagem pop’

CJá sabemos o quão intensos os Swifties ficam quando alguém tenta dizer algo negativo sobre Taylor Swift música, mas há alguns críticos que às vezes ultrapassam os limites. Não há nada de errado em simplesmente não gostar de algum tipo de música, mas atacá-la com insultos ou desrespeito é quase sempre uma má ideia. Isso vale para qualquer tipo de música, há uma razão pela qual tantos gostam de alguns gêneros. Mas para o músico americano Ted Nugent, nada disso importa porque ele não se importa em insultar o que Taylor Swift faz pela música pop. Como roqueiro, Nugent faz parte daquele grupo que está em constante guerra contra os demais gêneros que não o rock.

O ataque de Ted Nugent contra Taylor Swift

Nugent quis falar sobre gêneros musicais no ‘The Joe Pags Show’ e disse o seguinte sobre Taylor Swift: “Então, tenho medo de dizer que neste mundo isso foi por água abaixo em todos os aspectos, temo que o sucesso de Taylor Swift , e Deus abençoe sua ética de trabalho, Deus abençoe seus sonhos musicais, mas isso é música de desenho animado. Quero dizer, não tem mijo e vinagre. Não há fogo, não há sensualidade nisso. É tudo bobagem de papoula, pelo que eu Estou preocupado, e é o material mais popular do mundo, o que é uma acusação à indústria musical e aos fãs de música. Eles não estão procurando aquele fogo de um ZZ Top ou de um Mitch Ryder e Dtroit Wheels ou de um Estação de Brownsville ou um Amboy Dukes. E sinto falta disso. Graças a Deus ainda estou por aqui. Ainda entregamos o fogo que os Beatles fizeram [at clubs] Na Alemanha.”

Quando Nugente disse isso sobre Taylor Swift, ele fez isso enquanto falava sobre o Foo Fighters e seu impacto na história da música. Ele também mencionou o saxofonista de jazz John Coltrane e outros músicos memoráveis ​​para descrever a qualidade da música. É claro que Ted Nugent não gosta de música pop, mas isso não torna o gênero ruim, apenas significa que o gênero não foi feito para ele. O que seria Travis Kelce dizer sobre o último insulto contra a música de sua namorada?