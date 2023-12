Telhanorte OFERECE mais de 100 VAGAS por todo o país

A Telhanorte, empresa que tem a missão de oferecer aos clientes o melhor atendimento e a melhor solução para construção, reforma e manutenção, está com ótimas vagas de emprego disponíveis. Sendo assim, antes de falar com mais ênfase sobre a marca, vale a pena conferir quais são os cargos ofertados:

Assistente de Atendimento ao Cliente – Guarulhos – SP – SAC;

Analista de Serviço ao Cliente – Pleno – Guarulhos – SP – SAC;

Líder de SAC – Guarulhos – SP – SAC;

Assessor de Loja – Taubaté – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Empilhadeira – Pampulha – Belo Horizonte – MG – Logística;

Assessor de Loja – Osasco – SP – Atendimento;

Atendente de Loja – São Paulo – SP – Atendimento;

Designer Projetista – Marginal – São Paulo – SP – Projetista: Realizar atendimento técnico, exclusivo, criando projeto em 3D para o consumidor final, especificando produtos, detalhando mobiliário, realizar visitas no cliente para conferir medidas, fazer intermediação entre cliente final e fornecedor, entender a necessidade do cliente, verificando todos detalhes para garantir uma perfeita montagem dos móveis;

Vendedor (a) – São Paulo – SP – Venda Interna;

Assessor de Operações I – Santo André – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição;

Operador (a) de Loja – Santo André – SP – Atendimento;

Operador (a) de Empilhadeira – Bragança Paulista – SP – Logística;

Assessor de Loja – São José dos Campos – SP – Atendimento;

Estagiário (a) em Recrutamento e Seleção – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Marketing Pleno – São Paulo – SP – Marketing;

Assistente de Logística – São Paulo – SP – Logística;

Coordenador (a) de Categoria – Materiais Básicos – São Paulo – SP – Compras;

Atendente de Serviço ao Cliente JR – Guarulhos – SP – SAC;

Analista de Relações e Operações – São Paulo – SP – Design de Interiores.

Mais sobre a Telhanorte

Contando um pouco mais sobre a Telhanorte, é interessante deixar claro que estamos falando do homecenter inteligente que oferece a solução completa para pensar, executar e otimizar sua obra.

A empresa integra uma das maiores redes varejistas de material de construção do país, pertencente ao grupo francês Saint-Gobain, um dos maiores do mundo.

Ao todo, são 46 lojas e multicanais, proporcionando mais conveniência e proximidade com o cliente. A Telhanorte é o alicerce fundamental para fazer sua obra acontecer da melhor forma possível.

Como enviar o seu currículo para um dos cargos?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Por fim, para não perde nenhuma notícia importante do nosso país e ficar de olho nas melhores vagas de empregos espalhadas pelos quatro cantos do Brasil, é só mergulhar no nosso site!