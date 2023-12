Tem resultado da LOTOMANIA 2564 HOJE?

A Caixa Econômica Federal realiza, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, o sorteio da Lotomania para milhares de apostadores que enxergam nas loterias uma chance de ficar milionário. No entanto, nesta segunda-feira (25), devido ao feriado nacional de Natal, o calendário previsto foi adiado e não terá exibição de resultados; confira as novas datas.

Calendário da semana

Acumulado em R$ 1,5 milhão, o sorteio do concurso 2564 acontece na terça-feira (26), às 20h, com exibição ao vivo no Youtube da Caixa.

Último concurso Lotomania (2563)

A premiação da Lotomania acumulou, já que ninguém acertou os 20 ou zero números do volante do concurso 2563. No entanto, outros jogadores foram contemplados de acordo com seus acertos.

19 acertos – 4 apostas ganhadoras (R$ 60.603,97)

18 acertos – 77 apostas ganhadoras (R$ 1.967,66)

17 acertos – 687 apostas ganhadoras (R$ 220,53)

16 acertos – 10237 apostas ganhadoras (R$ 14,80)

15 acertos – 16238 apostas ganhadoras (R$ 9,33)

0 acertos – 1 aposta ganhadora (R$ 121.207,96)

Entenda como jogar na Lotomania

Apesar de parecer fácil, a Lotomania é uma das categorias na qual o apostador precisa escolher 50 números para concorrer em 20, 19, 17, 16, 15 ou 0 acertos. Portanto, devido a variedade de escolhas, a loteria permite que o jogador marque menos que 50 números e deixe que o sistema complete o resto. Outra opção é deixar que o sistema escolha todos os 50 palpites através da Surpresinha ou concorrer a 2, 4 ou 8 concursos consecutivos pela Teimosinha.

Valor e dia do sorteio da Lotomania



Diferente dos outros jogos, na Lotomania existe um preço fixo de R$ 3. Ou seja, a aposta é única e sem a possibilidade de colocar mais números por um valor maior. Os sorteios acontecem três vezes na semana: às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, às 20h.

Aposta online Lotomania

Atualmente, com a praticidade da internet, os apostadores podem fazer seus palpites através do site ou aplicativo Loterias Online. No entanto, a plataforma solicita uma confirmação de idade, login e um valor mínimo de R$ 30.

Contudo, as loterias físicas continuam sendo as preferidas dos brasileiros. Basta procurar a mais próxima da sua residência e pagar uma aposta de valor único de R$ 3.

Divisão da premiação

Assim como em outras premiações, o valor bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, no qual essa porcentagem é distribuída em faixas, conforme a tabela abaixo.

1ª faixa – 45% para os vencedores dos 20 números sorteados

2ª faixa – 16% para os vencedores de 19 dos 20 números sorteados

3ª faixa – 10% para os vencedores de 18 dos 20 números sorteados

4ª faixa – 7% para os vencedores de 17 dos 20 números sorteados

5ª faixa – 7%para os vencedores de 16 dos 20 números sorteados

6ª faixa – 7% para os vencedores de 15 dos 20 números sorteados

7ª faixa – 8% para os vencedores de nenhum dos 20 números sorteados

Estatísticas da Lotomania

20 números – 1/11.372.635

19 números – 1/352.551

18 números – 1/24.235

17 números – 1/2.776

16 números – 1/472

15 números – 1/112

00 números – 1/11.372.635

Quanto tempo tenho pra sacar o dinheiro da loteria?

O prêmio pode ser retirado em qualquer casa lotérica caso o valor bruto seja de até R$ 2.112,00. Contudo, em quantias maiores, o apostador se dirige até uma agência da Caixa, portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Contudo, a instituição estabelece dez dias úteis em valores acima de R$ 10 mil para realizar o pagamento.