Tema da redação Fuvest 2024 é REVELADO

O Vestibular da Fuvest, organizado pela Fundação Universitária para o Vestibular, é um dos mais disputados de todo o país. O processo seletivo permite o ingresso dos participantes aprovados à USP, Universidade de São Paulo.

A aplicação das provas da segunda fase desta edição do Vestibular da Fuvest começou no último domingo, 17 de novembro, e aconteceu também nesta segunda-feira, dia 18. Após a realização dos exames, o tema da redação deste ano foi revelado.

Dessa maneira, para que você entenda qual foi o tema da redação desta edição do processo seletivo, o artigo de hoje trouxe um resumo sobre a segunda fase do Vestibular 2024 da Fuvest. Vamos conferir!

Fuvest 2024: candidatos escrevem texto sobre educação básica e formação profissional

Como nas últimas edições do processo seletivo, esta edição do Vestibular da Fuvest está sendo realizada em duas etapas: a primeira e a segunda fase. As provas foram aplicadas no último domingo (17) e nesta segunda-feira, 18 de dezembro.

Nessa etapa do Vestibular da Fuvest, os participantes deverão responder questões dissertativas e escrever uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora. No primeiro dia, os candidatos responderam 10 questões dissertativas de português e escreveram uma redação a partir do tema proposto pela banca examinadora.

Todos nós sabemos que a redação é um dos elementos mais importantes do Vestibular da Fuvest, uma vez que ela pode impactar muito a nota final do candidato no processo seletivo. Dessa forma, os candidatos ficam ansiosos para descobrir qual será o tema abordado.

Nesta edição do Vestibular da Fuvest, o tema da redação foi “Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão”. Além do tema, a banca examinadora também colocou à disposição dos candidatos diversos textos de apoio, incluindo imagens que reproduziam obras de arte e postagem de diferentes redes sociais.



Mais de 30 mil estudantes realizaram as provas da segunda fase da Fuvest. É preciso destacar que somente os candidatos aprovados na primeira etapa poderiam participar da segunda fase do processo seletivo.

Como é a redação do Vestibular da Fuvest?

Na prova de redação do Vestibular da Fuvest, os estudantes devem produzir um texto dissertativo-argumentativo. É recomendado que texto seja dividido em três partes: introdução (1 parágrafo), desenvolvimento (2 parágrafos) e conclusão (1 parágrafo).

Os candidatos devem usar repertórios pertinentes para sustentar os argumentos e agregar mais valor ao texto. Devemos ressaltar também que a redação do vestibular da Fuvest deve possuir no mínimo 20 linhas e é proibido fugir do tema que foi proposto pela prova.

Os estudantes poderão receber uma nota de 0 a 50 pontos na redação. Por fim, é importante destacar que a redação da Fuvest deve ter um título.

Veja quais foram os temas da redação das últimas edições do Vestibular da Fuvest:

Fuvest 2023: Refugiados ambientais e vulnerabilidade social;

Fuvest 2022: As diferentes faces do riso;

Fuvest 2021: O mundo contemporâneo está fora da ordem?;

Fuvest 2020: O papel da ciência no mundo contemporâneo;

Fuvest 2019: Passado/ presente;

Fuvest 2018: Limites para a arte.

Ficou com alguma dúvida sobre a estrutura da redação da Fuvest? Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 da Fuvest e consulte mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular Fuvest 2024: oferta de vagas

Nesta edição do Vestibular, a Fuvest está oferecendo mais de 8 mil vagas para diversos cursos de graduação ministrados pela USP, Universidade de São Paulo. Segundo os dados publicados, mais de 100 mil candidatos se inscreveram para concorrer às vagas.

Do total de vagas oferecidas, 4.888 vagas estão sendo destinadas para candidatos que optarem pela modalidade “ampla concorrência”. Além disso, 2.053 vagas foram direcionadas aos candidatos de escola pública (EP) e as 1.206 vagas restantes, por sua vez, foram direcionadas aos participantes EP/PPI.